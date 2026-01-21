“Cậu bé vàng” vào Đảng để nguyện đi đúng hướng

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Nguyễn Tiến Lộc, lớp Y1YK4, Trường Đại học Y Hà Nội, học sinh đoạt huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024, là một thanh niên chững chạc, chỉn chu. Lộc cho biết, ngay từ năm lớp 11, em đã mong muốn được kết nạp Đảng để cống hiến và cũng để luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng phấn đấu tiến bộ.

Khi mới là sinh viên năm thứ hai, Nguyễn Tiến Lộc đã tiếp tục nối dài bảng thành tích của mình với huy chương vàng cá nhân và Giải Á quân đồng đội tại Cuộc thi Hóa sinh Y học quốc tế (IMBC) năm 2025, tổ chức tại Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

Sự trưởng thành của con hơn mọi tấm huy chương

Nguyễn Tiến Lộc đến với môn Sinh học như một “cú bẻ lái” bất ngờ. Lộc vốn là học sinh lớp tăng cường Toán và từng đạt được một số thành tích với môn học này. Đến gần giữa học kỳ 1 năm lớp 9, Lộc mới bén duyên với môn Sinh học. Nếu theo dõi kỹ các kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội mới thấy, việc đổi nguyện vọng thi chuyên vào tận năm học cuối cấp như vậy thường khá bấp bênh. Tuy vậy, Lộc đã chứng minh rằng chỉ cần có đam mê và kiên trì, “quả ngọt” sẽ đến với bất cứ ai. Năm đó, Lộc thi đỗ chuyên Sinh của cả Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Cô Vương Ngọc Thúy, giáo viên bộ môn Sinh học, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) đã đồng hành với em năm học lớp 9, cho biết: “Lộc chăm chỉ, có tư duy logic, kiên trì, có khả năng tự đọc, tự học tốt và luôn khiêm tốn. Em luôn nghe giảng và ghi chép rất đầy đủ khi đến các buổi học câu lạc bộ, cho dù có những kiến thức em đã đọc trước và nắm rõ. Tôi còn nhớ trong cặp sách của Lộc khi đến lớp luôn có một cuốn sách Sinh học rất dày của Campbell”.

Chọn Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, ôn thi đội tuyển, cuốn sách sinh học nặng khoảng 3kg của Campbell vẫn là sách gối đầu giường cả nghĩa đen và nghĩa bóng của Lộc. Năm 2023, Lộc là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế xuất sắc mang về chiếc huy chương bạc duy nhất cho Việt Nam. Lần đó, sau kỳ thi, các thầy cô dẫn đoàn đi chơi Dubai, Lộc còn mua tặng bố một chiếc huy chương vàng. Lộc bộc bạch rằng: “Con giành huy chương bạc thì bố xứng đáng đoạt huy chương vàng”. Năm 2024, Lộc cùng đồng đội đã đổi được màu huy chương, giành 3 huy chương vàng IBO, thành tích tốt nhất của Việt Nam kể từ năm 2019 đến nay.

Nguyễn Tiến Lộc (bên phải, ngoài cùng) tại Lễ kết nạp đảng viên. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hành trình đến với những chiếc huy chương không phải con đường bằng phẳng. Lộc là cậu bé cá tính từ nhỏ. Ngày bé, Lộc từng lên tiếng phản đối khi cô giáo dạy chưa chuẩn. Tuổi dậy thì của em cũng khá dữ dội khi Lộc mê chơi game, thậm chí có hôm chơi đến 4 giờ sáng. Anh Nguyễn Tiến Tuấn, bố của Lộc chia sẻ: “Tôi cho rằng, có 3 môi trường rất lớn ảnh hưởng tới sự phát triển của một đứa trẻ, đó là internet, gia đình và nhà trường.

Trong đó, môi trường internet hầu như không “quản” được, chỉ còn gia đình và nhà trường. Tôi không kỳ vọng, những gì tôi dành cho con chỉ với một suy nghĩ: Đó là con mình, là “sản phẩm” của mình nên bằng trách nhiệm và tình thương, làm sao để con hiểu ra, biết yêu thương gia đình, trân trọng bản thân. Khi bố con tâm sự, tôi nói với con rằng con có thể vẫn chơi game nhưng cần làm sao để sắp xếp ổn thỏa. Nếu con muốn vừa học vừa chơi, con cần có sức khỏe, muốn làm gì lớn lao hay thậm chí chơi nhiều hơn cũng cần có sức khỏe. May mắn là con đã thay đổi. Tôi vô cùng xúc động bởi con đã biết nghĩ tới bố, tới người thân của mình. Tôi mừng vì sự trưởng thành của con. Điều đó còn giá trị hơn cả những tấm huy chương”.

Huy chương vàng chỉ là điểm khởi đầu

Trong lúc bận bịu cho cuộc thi quốc tế vô cùng khốc liệt năm lớp 12, Nguyễn Tiến Lộc cũng hạ quyết tâm tham gia đầy đủ các buổi học cảm tình Đảng để tự nguyện đứng vào hàng ngũ những người cộng sản. Ngày 20-6-2024, em chính thức trở thành đảng viên tại Chi bộ Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên. Khi hỏi về động cơ vào Đảng, Nguyễn Tiến Lộc tâm sự: "Em tự nguyện vào Đảng để được góp một phần công sức, trí tuệ nhỏ bé của mình đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng mà bao thế hệ cha anh đã dày công vun đắp. Hơn nữa, những bài học lịch sử và thời sự trong lớp cảm tình Đảng, lớp đảng viên mới, trong các hoạt động sinh hoạt của đảng viên rất bổ ích, ý nghĩa, giúp chúng em tin tưởng hơn vào con đường mà đất nước chúng ta đang đi”.

Lên đại học, đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn ra nước ngoài hay tiếp tục học tập trong nước, Nguyễn Tiến Lộc đã chọn theo học tại Trường Đại học Y Hà Nội. Lộc cho rằng đi học nước ngoài nghe hào nhoáng hơn nhưng học tập trong nước lại có nhiều lợi thế. Ngành y Việt Nam giờ đây đã có nhiều thành tựu tiến bộ, bằng cấp của Việt Nam cũng đã được nhiều nước công nhận, điều kiện tiếp xúc với bệnh nhân để nâng cao tay nghề cao hơn, xung quanh lại có thầy cô, bạn bè hỗ trợ... Trong khi đó, Nhà nước cũng quan tâm nhiều hơn tới phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Học ở trong nước, chiếc huy chương vàng Olympic quốc tế có giúp ích gì cho Lộc không?”. Trả lời câu hỏi của tôi, Lộc cho biết: "Chiếc huy chương dù rất quý nhưng giờ đây chỉ là kỷ niệm, là động lực để em nỗ lực hơn. Em vẫn nhớ rằng thầy cô ở Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên luôn dặn dò chúng em đừng coi huy chương là đích đến mà hãy coi đó là bước đệm.

Quả thật, vào học tại Trường Đại học Y Hà Nội, em càng thấm rõ điều này, chiếc huy chương không tạo ra sự khác biệt, thứ giúp tạo ra sự khác biệt là kiến thức, năng lực". Lộc nhìn thấy rằng kiến thức sinh học chỉ là phần rất nhỏ trong ngành y nên lo lắng không đủ giỏi. Vì thế, muốn duy trì sự khác biệt, em luôn phải cố gắng, tự tạo áp lực cho mình, bởi nếu ít áp lực thì chắc chắn sẽ bị thụt lùi. May mắn là 4 năm phấn đấu bền bỉ thời học sinh giúp em hình thành kỷ luật, nền nếp, thói quen học tập tốt.

Em cho biết: “Nếu chỉ lấy điểm số thì sự vất vả chỉ một phần. Nhưng em nghĩ rằng ngành y là ngành rất khó, lại đòi hỏi trách nhiệm lớn, nếu bác sĩ không giỏi thì mình khổ, bệnh nhân của mình cũng khổ nên không thể học qua loa. Để có kiến thức và tay nghề, em luôn tự đặt ra cho mình áp lực để tuân thủ kỷ luật học tập. Việc duy trì kỷ luật rất khó, may mắn là em có một nhóm các bạn trong trường cùng nhau trao đổi thông tin học tập.

Trong nhóm giờ giấc không giống nhau, có bạn học lúc nửa đêm, có bạn học lúc rạng sáng, lại có bạn thích học buổi tối, ban ngày nên lúc nào nhóm cũng có những bài học, những vấn đề mới để cùng nhau học hỏi, giải quyết vấn đề”. Nói về quyết tâm của Lộc, bố em bày tỏ tự hào: “Con là người rất có kỷ luật. Kỷ luật của con khiến cả gia đình phải tuân thủ. Cả nhà đều cố gắng để hỗ trợ cho con có không gian, thời gian và tâm lý tốt nhất. Chúng tôi tôn trọng kỷ luật của con vì có kỷ luật mới góp phần để có thành công”.

