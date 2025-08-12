Hương vị ngọt ngào thay đổi vận mệnh:

Câu chuyện về na dai Bồ Lý

Những ngày này, trên những triền đồi ở xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ, lại được phủ một màu xanh mướt của những vườn na trĩu quả. Vùng đất từng là xã Bồ Lý cũ này đã trở thành “thủ phủ” của một loại đặc sản nức tiếng: na dai Bồ Lý. Đối với người dân nơi đây, cây na không chỉ là một loài cây ăn trái, mà còn là biểu tượng của sự đổi thay, của nỗ lực vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Từ cây sắn bạc màu đến vườn na trĩu quả

Hàng chục năm về trước, cuộc sống của người dân xã Đại Đình gắn liền với cây sắn. Những triền đồi bát ngát chỉ trồng sắn, nhưng thu nhập mang lại chẳng bõ bèn công sức. Mỗi sào sắn chỉ cho năng suất vài tạ, thu nhập bấp bênh, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn. “Một sào sắn được có mấy tạ, trong khi đó hạch toán kinh tế ra thì không thể đảm bảo,” ông Chu Văn Dũng, một người dân thôn Đồng Bụt, xã Đại Đình, nhớ lại những tháng ngày vất vả.

Thế rồi, một bước ngoặt đã đến khi người dân mạnh dạn chuyển đổi sang trồng na dai. Cây na, tưởng chừng như chỉ là một loại cây ăn trái thông thường, lại trở thành “cứu cánh” giúp họ thoát nghèo và làm giàu. “Từ ngày chúng tôi trồng na đến giờ thì hiệu quả mang lại giá trị kinh tế quá cao,” ông Dũng hồ hởi chia sẻ.

Lý do na dai Bồ Lý phát triển mạnh mẽ và mang lại hiệu quả kinh tế cao nằm ở sự phù hợp với điều kiện tự nhiên. Giống na này đặc biệt thích nghi với thổ nhưỡng và khí hậu vùng đất đồi núi của xã Đại Đình, dễ trồng, dễ chăm sóc và cho thu hoạch nhanh. Quan trọng hơn, na dai Bồ Lý nổi tiếng với những đặc điểm nổi bật mà hiếm nơi nào có được: quả to, vỏ mềm màu xanh, thịt trắng ngà, ít hạt và đặc biệt là rất thơm. Vị ngọt sắc, múi dai và dẻo đã tạo nên một thương hiệu riêng, không thể nhầm lẫn. Hơn nữa, na dai Bồ Lý có thể bảo quản được lâu mà không bị nát, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển và tiêu dùng của thị trường.

Nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu

Để nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế, những người nông dân xã Đại Đình đã không ngừng cải tiến kỹ thuật canh tác. Với sự chú trọng vào tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, nhiều hộ gia đình đã áp dụng các phương pháp trồng trọt hiện đại. Ông Hoàng Văn Tình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Đình, cho biết: "Nhờ áp dụng kỹ thuật cắt tỉa cành, thụ phấn nhân tạo và bón phân phù hợp, na trồng tại vườn sử dụng 100% phân bón hữu cơ, đồng thời không dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật, diệt trừ sâu bọ bằng phương pháp thủ công." Nhờ quy trình canh tác sạch, na Bồ Lý được tiêu thụ rất tốt. “Thu hoạch đến đâu, tiểu thương đến tận vườn thu mua đến đó,” ông Tình khẳng định.

Quy trình canh tác sạch đã tạo ra những trái na an toàn, chất lượng cao, từ đó tạo dựng được lòng tin vững chắc nơi người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Toán, một tiểu thương đến từ xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ, khẳng định: "Khách hàng của tôi đánh giá na rất là ngon, ngọt, ít hạt." Sự tin tưởng này không chỉ là lời khen ngợi mà còn là động lực để người nông dân xã Đại Đình tiếp tục gắn bó và phát triển cây na.

Vươn xa trên thị trường, làm giàu từ đặc sản quê hương

Với diện tích khoảng 150ha, tập trung ở các thôn như Đồng Bụt, Trại Mái, Ngọc Thụ, na dai Bồ Lý đã trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của xã Đại Đình. Thương hiệu na dai Bồ Lý đã được Bộ Khoa học và Công nghệ bảo hộ nhãn hiệu tập thể, đồng thời tham gia chương trình OCOP, giúp sản phẩm có cơ hội vươn xa hơn nữa trên thị trường.

Hiện nay, na dai Bồ Lý không chỉ là loại quả được người tiêu dùng ở khắp các tỉnh thành lựa chọn mà còn trở thành một phần của vùng đất du lịch Tam Đảo. Nhờ hương vị độc đáo, na dai Bồ Lý đã trở thành một món quà đặc sản hấp dẫn đối với du khách. Điều này không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương.

Ông Nguyễn Minh Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đình, nhấn mạnh: "Đảng ủy, UBND xã cũng xác định đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu na Bồ Lý." Ông cho biết, chính quyền xã đang có kế hoạch xây dựng các gian trưng bày sản phẩm tại Khu danh thắng Tây Thiên để du khách được biết đến nhiều hơn.

Tuy nhiên, để phát huy tối đa tiềm năng, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm. Chính quyền xã cần có kế hoạch cụ thể, phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng chương trình quảng bá phù hợp và hiệu quả. Bên cạnh đó, việc khuyến khích các hợp tác xã trồng na tăng cường liên kết sản xuất, thống nhất quy trình canh tác VietGAP, mở rộng thị trường sẽ là những bước đi chiến lược, giúp na dai Bồ Lý ngày càng khẳng định vị thế và vươn xa hơn nữa.

Câu chuyện về na dai Bồ Lý không chỉ là câu chuyện về một loại quả ngọt lành mà còn là câu chuyện về sự cần cù, sáng tạo của người nông dân xã Đại Đình. Từ đôi bàn tay lam lũ, họ đã biến những đồi đất bạc màu thành những vườn cây trĩu quả, mang lại cuộc sống ấm no và bền vững ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Ngọc Thắng