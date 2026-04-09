Cậu học trò nuôi dưỡng ước mơ bằng tiếng Anh

Giữa vùng quê còn nhiều khó khăn của xã Tu Vũ, cậu học trò người Mường đang từng ngày kiên trì chinh phục tri thức bằng ngoại ngữ (Tiếng Anh) được coi là “chìa khóa” mở ra cánh cửa hội nhập. Em là Đinh Quang Ba, học sinh Trường Tiểu học Yến Mao, gương mặt tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, ham học và giàu khát vọng.

Giáo viên tận tình hướng dẫn em Đinh Quang Ba trong giờ học tại lớp.

Ấn tượng đầu tiên về Ba là vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt sáng và đôi mắt luôn ánh lên sự tự tin. Nhưng điều khiến thầy cô và bạn bè đặc biệt ghi nhận ở em chính là khả năng sử dụng Tiếng Anh linh hoạt, tự nhiên, vượt trội so với lứa tuổi.

Học sinh Đinh Quang Ba tích cực tham gia phát biểu, tự tin xây dựng bài trong giờ học, thể hiện tinh thần ham học và chủ động tiếp thu kiến thức.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên trực tiếp giảng dạy cho biết: Ba là học sinh có năng khiếu nổi bật ở môn Tiếng Anh. Em phát âm chuẩn, phản xạ nhanh, vốn từ phong phú và đặc biệt tự tin trong giao tiếp. Trong các giờ học, Ba luôn chủ động phát biểu, trao đổi với giáo viên bằng Tiếng Anh một cách trôi chảy. Em có tư duy ngôn ngữ linh hoạt, tiếp thu nhanh và biết vận dụng kiến thức vào thực tế. Đây là một trong những học sinh tiêu biểu của nhà trường.

Đằng sau sự tự tin ấy là cả một quá trình tự học bền bỉ. Không có điều kiện học thêm nhiều nơi, Ba chủ động xây dựng thói quen học Tiếng Anh hằng ngày thông qua các video hoạt hình, truyện tranh đơn giản và luyện nghe, nói thường xuyên. Với em, Tiếng Anh không chỉ là môn học mà còn là niềm đam mê. Chính sự kiên trì đã giúp em tiến bộ rõ rệt qua từng ngày.

Sinh ra trong gia đình còn nhiều khó khăn, bố là công nhân, mẹ là giáo viên tiểu học, em Đinh Quang Ba sớm ý thức được trách nhiệm của mình. Là anh cả trong gia đình, sau giờ học, em thường phụ giúp cha mẹ trông em, làm việc nhà. Buổi tối, hình ảnh cậu học trò nhỏ kiên trì học bài cùng các em đã trở nên quen thuộc. Dù điều kiện còn hạn chế, em Đinh Quang Ba vẫn duy trì nếp học tập nghiêm túc, kỷ luật.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng nhiều thành tích đáng khích lệ. Năm học 2024-2025, Ba đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; giành giải Ba sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh và giải Ba cuộc thi Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh. Sang năm học 2025-2026, em tiếp tục khẳng định mình với giải Nhì khối 5 toàn tỉnh (vượt lớp) cuộc thi Tiếng Anh trên Internet; giải Nhì khối 4 toàn quốc kỳ thi cấp tỉnh và giải Nhì sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt. Đáng chú ý, tại kỳ thi IOE cấp quốc gia, Ba đạt 1.930 điểm - một kết quả ấn tượng đối với học sinh tiểu học ở vùng khó.

Không chỉ học tốt, em Đinh Quang Ba còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, mạnh dạn thuyết trình bằng Tiếng Anh trước toàn trường. Sự tự tin, khiêm tốn và tinh thần trách nhiệm giúp em trở thành tấm gương được thầy cô tin tưởng, bạn bè yêu mến.

Cô giáo Lý Thị Mai - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Em Đinh Quang Ba là tấm gương sáng về ý chí vượt khó và niềm đam mê học tập. Em không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn luôn khiêm tốn, lễ phép và nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường. Chúng tôi tin rằng với sự nỗ lực bền bỉ, em Đinh Quang Ba sẽ còn tiến xa hơn trong học tập và cuộc sống”.

Câu chuyện của em Đinh Quang Ba là minh chứng sinh động cho ý chí vượt khó và tinh thần tự học của học sinh vùng quê. Từ những điều kiện còn hạn chế, em vẫn từng bước mở rộng tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới những chân trời mới.

Trong hành trình phía trước, với nền tảng đã có cùng niềm đam mê học hỏi, cậu học trò nhỏ hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, đưa ước mơ bay xa bằng chính nỗ lực và tri thức của mình.

Hạnh Thúy