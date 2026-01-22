“Cầu nối” những tấm lòng nhân ái

Tham gia vào các câu lạc bộ (CLB), đội nhóm tình nguyện viên (TNV) Chữ thập đỏ (CTĐ), mỗi thành viên có một công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung là tấm lòng thiện nguyện, mong muốn được cống hiến một phần sức lực nhỏ bé để lan tỏa yêu thương, chia sẻ, trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội. Họ chính là “cầu nối” lan tỏa yêu thương, gắn kết các tấm lòng hảo tâm với những mảnh đời khó khăn, yếu thế trong xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Chương trình "Cháo yêu thương” tại Trung tâm y tế khu vực Yên Lạc được CLB Kết nối trái tim Yên Lạc triển khai hằng tuần.

Như thường lệ, mỗi sáng thứ Hai hàng tuần, các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc lại được nhận những bát cháo thơm, ngon, đủ dinh dưỡng từ các tình nguyện viên của CLB Kết nối trái tim Yên Lạc. Những bát cháo chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của các TNV, phần nào làm ấm lòng người bệnh, tiếp thêm động lực để các bệnh nhân yên tâm điều trị, góp phần lan tỏa những nghĩa cử nhân văn cao đẹp trong cuộc sống đời thường.

Ông Vũ Văn Thiệu, trú tại xã Yên Lạc chia sẻ: “Vợ tôi bị gãy tay, đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc. Trong những ngày điều trị, hai vợ chồng tôi được các TNV tặng những suất cháo rất ngon, vừa miệng. Những suất cháo tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, giúp chúng tôi thêm ấm lòng trong những ngày điều trị tại đây”.

Thành lập từ tháng 3/2018, đến nay, CLB Kết nối trái tim Yên Lạc có 90 TNV tham gia. Với phương châm “đi tận nơi, trao tận tay”, CLB thường xuyên liên kết, phối hợp với mạng lưới tình nguyện quốc gia, Hội CTĐ, các tổ chức đoàn thể và các CLB, đội nhóm thiện nguyện khác để tổ chức các chương trình nhân đạo quy mô lớn. Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu do các thành viên trong CLB đóng góp và được huy động từ xã hội hóa, thông qua vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Chỉ tính riêng năm 2025, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với tổng giá trị các hoạt động nhân đạo, từ thiện gần 6 tỷ đồng. Nổi bật trong các hoạt động thường xuyên là chương trình “Cháo yêu thương” tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc và “Cơm từ bi” được duy trì đều đặn hằng tuần tại Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc. Mỗi năm, hàng chục nghìn suất cháo, suất cơm miễn phí đã được các TNV của CLB trao tận tay bệnh nhân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần san sẻ gánh nặng chi phí, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh trong hành trình điều trị.

Bên cạnh đó, CLB đã tổ chức và tham gia nhiều chương trình thiện nguyện quy mô lớn như: “Xuân tình nguyện”,“Tết vì người nghèo”, “Nâng bước em đến trường”, “Áo trắng đến trường”; hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương”, cầu dân sinh, đường giao thông nông thôn; cứu trợ khẩn cấp đồng bào vùng lũ lụt, thiên tai tại nhiều tỉnh, thành; tổ chức hoạt động tri ân người có công với cách mạng...

Chị Hạ Thị Hồng Thơ, Chủ nhiệm CLB Kết nối trái tim Yên Lạc cho biết: “Ngay từ khi thành lập, CLB Kết nối trái tim Yên Lạc luôn xác định rõ mục tiêu: Chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Tình nguyện viên của CLB ở nhiều độ tuổi, công việc khác nhau nhưng tựu chung đều là tấm lòng nhiệt huyết với hoạt động nhân đạo, từ thiện, nỗ lực hết mình để góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Để các chương trình, hoạt động từ thiện của CLB thu hút được nhiều người tham gia, chung tay ủng hộ, CLB đã tích cực tuyên truyền, vận động qua nhiều kênh; công khai, minh bạch các nguồn vận động, hỗ trợ. Đồng thời, CLB tích cực phối hợp với các tổ chức từ thiện trong mạng lưới tình nguyện quốc gia và các CLB thiện nguyện khác cùng chung tay thực hiện thành công nhiều chương trình”.

Cùng chung sứ mệnh lan tỏa yêu thương, CLB Tấm lòng nhân ái Bình Xuyên luôn là điểm sáng trong phong trào nhân đạo, từ thiện của tỉnh. Thành lập từ năm 2019, qua hơn 6 năm bền bỉ hoạt động, CLB đã triển khai hàng trăm chương trình thiện nguyện trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị hàng tỷ đồng mỗi năm. T

iêu biểu là các hoạt động: “Tết nhân ái”, “Trung thu cho em”, “Áo ấm cho em”, “Bếp ăn tình thương”; đỡ đầu trẻ em mồ côi, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai...

CLB Tấm lòng nhân ái Bình Xuyên trao quà tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm, bằng sự đồng lòng và tinh thần “cho đi là còn mãi”, các thành viên CLB đã từng bước vượt qua khó khăn, lan tỏa niềm vui, thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời còn khó khăn, thiếu thốn. Anh Đỗ Mạnh Tiến - Chủ nhiệm CLB Tấm lòng nhân ái Bình Xuyên cho biết: “Mỗi thành viên đến với CLB đều mang theo những câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi khoác lên màu áo thiện nguyện, tất cả đều chung một mong muốn là được sẻ chia, giúp đỡ người khác vơi bớt khó khăn. Chúng tôi coi mỗi chuyến đi thiện nguyện là một hành trình gieo yêu thương và cũng là cách để tự nhắc mình sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng”.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, cách làm sáng tạo, các CLB, đội nhóm TNV CTĐ đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động của Hội CTĐ, trở thành cầu nối tin cậy giữa các tổ chức, cá nhân hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn, đóng góp quan trọng vào công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Hội CTĐ tỉnh đã khẩn trương hướng dẫn các CLB, đội nhóm TNV ban hành quyết định thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy. Thời gian tới, Hội tiếp tục quan tâm xây dựng, phát triển lực lượng TNV CTĐ; thường xuyên cung cấp thông tin về các lĩnh vực hoạt động của Hội tới các TNV; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, hướng dẫn các CLB, đội nhóm tình nguyện thực hiện đúng quy chế hoạt động, đảm bảo công khai, minh bạch trong vận động và sử dụng các nguồn lực xã hội.

Thuý Hường