Cầu thủ bản địa Malaysia ghi dấu mốc lịch sử ở bóng đá châu Á

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách đề cử cho Giải thưởng thường niên AFC 2025 (AFC Riyadh 2025), sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào ngày 16/10/2025.

Tại hạng mục được chờ đợi nhất - “Cầu thủ nam châu Á của năm 2025”, Top 3 đề cử ghi dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên có sự góp mặt của một cầu thủ Malaysia là Arif Aiman Hanapi.

Arif Aiman Hanapi lọt Top 3 đề cử “Cầu thủ nam châu Á của năm 2025". (Ảnh: Getty)

Trong mùa giải 2024/2025, Arif Aiman tỏa sáng rực rỡ trong màu áo CLB Johor Darul Ta’zim. Anh ghi 5 bàn giúp đội bóng vào tới vòng 1/8 AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á), đồng thời cùng đội nhà giành cú “ăn ba” ở đấu trường quốc nội.

Ở tuổi 23, Arif Aiman cũng là trụ cột quan trọng của ĐT Malaysia trong chiến dịch hướng tới VCK Asian Cup 2027 diễn tại Saudi Arabia.

Không chỉ vậy, Arif Aiman còn “thống trị” Gala bóng đá quốc gia Malaysia 2024/2025 khi giành liền 3 giải thưởng cá nhân gồm Quả bóng Vàng, Tiền vệ xuất sắc nhất và Bàn thắng đẹp nhất.

Cạnh tranh với Arif Aiman trong Top 3 đề cử “Cầu thủ nam châu Á của năm 2025” là những ngôi sao hàng đầu châu lục gồm Akram Afif (ĐT Qatar và Al Sadd), Salem Al Dawsari (ĐT Saudi Arabia và CLB Al Hilal).

