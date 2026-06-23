Chăm lo quyền lợi người lao động ở xã Lương Sơn

Công đoàn xã Lương Sơn đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò là “điểm tựa” vững chắc trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các gian hàng phúc lợi được tổ chức trong Chương trình “Ngày hội công nhân lao động năm 2026”.

Hiện Công đoàn xã Lương Sơn quản lý 34 công đoàn cơ sở với 2.477 đoàn viên, chủ yếu là người lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn các xã Lương Sơn, Liên Sơn và Cao Dương. Ngay từ đầu năm, Công đoàn xã đã chủ động triển khai hiệu quả công tác đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

Trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, qua nắm bắt tình hình cho thấy các doanh nghiệp trên địa bàn đều thực hiện thưởng Tết, chi trả lương tháng thứ 13 và tặng quà cho công nhân lao động; nhiều doanh nghiệp còn có các khoản thưởng về lợi nhuận, chuyên cần, thâm niên. Công đoàn xã phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Ủy ban MTTQ xã tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động; đồng thời tham gia chăm lo các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trao 175 suất quà với tổng trị giá trên 152 triệu đồng.

Bám sát chương trình công tác của LĐLĐ tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Công đoàn xã Lương Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản được thực hiện đúng tiến độ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Công đoàn xã Lương Sơn cho biết, các công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; tích cực kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động quan tâm đến các vấn đề thiết yếu như nhà ở, nhà trọ, chăm sóc sức khỏe cho công nhân lao động. Đồng thời, phát huy vai trò đại diện trong thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Người lao động được hỗ trợ tặng sim 5G VINAPHONE tốc độ cao và tiếp cận các gói bảo hiểm an sinh, bảo hiểm ô tô xe máy thiết thực.

Cùng với đó, các công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc. Chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày càng được nâng lên, nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, Công đoàn xã Lương Sơn đã tổ chức Chương trình “Ngày hội công nhân lao động năm 2026” tại Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Mỹ quản lý khách sạn và nghỉ dưỡng, thu hút hơn 80 đoàn viên, người lao động tham gia. Điểm nhấn của chương trình là các gian hàng “Phúc lợi đoàn viên” được tổ chức với sự phối hợp của Bưu điện xã và Trung tâm VNPT-VINAPHONE Lương Sơn. Tại đây, người lao động được mua sắm các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, được hỗ trợ sim 5G tốc độ cao và tiếp cận các gói bảo hiểm an sinh, bảo hiểm ô tô, xe máy phù hợp với nhu cầu thực tế.

Song song với công tác chăm lo, các cấp công đoàn trên địa bàn cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng, tập trung vào các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động; góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong lao động, sản xuất.

Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, Công đoàn xã Lương Sơn tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thu Hà