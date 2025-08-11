Cháy xe ô tô trong đêm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

{title}
Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh (PC07), lúc 22 giờ 44 phút đêm 10/8, qua số máy 114, đơn vị nhận được tin báo xảy ra vụ cháy xe ô tô trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn qua địa phận phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Chiến sĩ Phòng PC07 chữa cháy xe ô tô
Theo đó, chiếc xe ô tô biển kiểm soát 88A-059.57 nhãn hiệu KIA Morming do anh Nguyễn Trung Đức, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ điều khiển hướng về Hà Nội, đến Km67+180 bất ngờ bốc cháy.
Nhận được tin báo, Phòng PC07 đã điều động 2 xe chữa cháy và 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 23 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Video hiện trường vụ cháy xe ô tô KIA Morming trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, địa phận phường Phú Thọ
Lực lượng Cảnh sát giao thông và phòng chức năng Công an tỉnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.
Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng xe ô tô bị cháy rụi hoàn toàn.
Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.
Cẩm Lệ
