Chelsea vô địch FIFA Club World Cup 2025

Với phong độ chói sáng của Cole Palmer, Chelsea đánh bại PSG 3-0 trong trận chung kết để lần đầu tiên lên ngôi tại Club World Cup theo thể thức mới.

Ngay từ những phút đầu tiên, Chelsea đã thể hiện rõ ý đồ tấn công khi Cole Palmer vô-lê từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Donnarumma phải bay người hết cỡ. Đến phút 22, thế cân bằng bị phá vỡ: Palmer nhận bóng từ Malo Gusto rồi tung cú sút chuẩn xác vào góc thấp, mở tỷ số cho đội bóng Anh.

Không lâu sau đó, Levi Colwill chọc khe thông minh để Palmer lập cú đúp bằng cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp một khép lại, Palmer tiếp tục ghi dấu ấn khi kiến tạo cho Joao Pedro lốp bóng tinh tế vượt qua Donnarumma, giúp Chelsea dẫn 3-0 đầy thuyết phục.

Bước sang hiệp hai, PSG buộc phải dồn lên tấn công. Ousmane Dembele và Desire Doue lần lượt có cơ hội nhưng đều không thể thắng được thủ thành Robert Sanchez chơi quá chắc chắn. HLV Luis Enrique thay liền ba cầu thủ ở phút 73, nhưng thế trận không mấy cải thiện. Những pha lên bóng của PSG bị bẻ gãy từ xa, trong khi Chelsea chủ động giảm nhịp độ và chơi chặt chẽ để giữ vững lợi thế.

Không chỉ bất lực trong việc ghi bàn, PSG còn tự làm khó mình ở cuối trận. Từ phút 78 trở đi khảo VAR và đổi thẻ vàng thành thẻ đỏ trực tiếp ở phút 85. Trước đó, Ousmane Dembele và Nuno Mendes cũng đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Càng về cuối, PSG càng sa sút cả về thế trận lẫn tinh thần, trong khi Chelsea vẫn duy trì sự chủ động nhờ hệ thống phòng ngự kín kẽ và lối chơi chắc chắn.

Trận đấu khép lại sau 6 phút bù giờ với tỷ số 3-0 nghiêng về Chelsea. Không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số, đây còn là màn trình diễn hoàn hảo của The Blues, đặc biệt là Cole Palmer - người in dấu giày trong cả ba bàn thắng.

Nguồn thethao247