Chelsea vô địch FIFA Club World Cup 2025

{title}
{publish}
{head}
Với phong độ chói sáng của Cole Palmer, Chelsea đánh bại PSG 3-0 trong trận chung kết để lần đầu tiên lên ngôi tại Club World Cup theo thể thức mới.
Ngay từ những phút đầu tiên, Chelsea đã thể hiện rõ ý đồ tấn công khi Cole Palmer vô-lê từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Donnarumma phải bay người hết cỡ. Đến phút 22, thế cân bằng bị phá vỡ: Palmer nhận bóng từ Malo Gusto rồi tung cú sút chuẩn xác vào góc thấp, mở tỷ số cho đội bóng Anh.
Không lâu sau đó, Levi Colwill chọc khe thông minh để Palmer lập cú đúp bằng cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp một khép lại, Palmer tiếp tục ghi dấu ấn khi kiến tạo cho Joao Pedro lốp bóng tinh tế vượt qua Donnarumma, giúp Chelsea dẫn 3-0 đầy thuyết phục.
Bước sang hiệp hai, PSG buộc phải dồn lên tấn công. Ousmane Dembele và Desire Doue lần lượt có cơ hội nhưng đều không thể thắng được thủ thành Robert Sanchez chơi quá chắc chắn. HLV Luis Enrique thay liền ba cầu thủ ở phút 73, nhưng thế trận không mấy cải thiện. Những pha lên bóng của PSG bị bẻ gãy từ xa, trong khi Chelsea chủ động giảm nhịp độ và chơi chặt chẽ để giữ vững lợi thế.
Không chỉ bất lực trong việc ghi bàn, PSG còn tự làm khó mình ở cuối trận. Từ phút 78 trở đi khảo VAR và đổi thẻ vàng thành thẻ đỏ trực tiếp ở phút 85. Trước đó, Ousmane Dembele và Nuno Mendes cũng đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Càng về cuối, PSG càng sa sút cả về thế trận lẫn tinh thần, trong khi Chelsea vẫn duy trì sự chủ động nhờ hệ thống phòng ngự kín kẽ và lối chơi chắc chắn.
Trận đấu khép lại sau 6 phút bù giờ với tỷ số 3-0 nghiêng về Chelsea. Không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số, đây còn là màn trình diễn hoàn hảo của The Blues, đặc biệt là Cole Palmer - người in dấu giày trong cả ba bàn thắng.
Nguồn thethao247
Chiến thắng ngược 3-2 của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan tại chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 chấm dứt chuỗi 40 lần thất bại của đội tuyển.
baophutho.vn Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 10/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh, Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ...
baophutho.vn 19h30 ngày 10/8, trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận đấu tâm điểm ở lượt trận thứ 2 tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á -...
baophutho.vn Chiều 10/8, Đội tuyển nữ Myanmar đã bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup...
Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko được kỳ vọng giúp HLV Ruben Amorim giải quyết triệt để vấn đề và làm "lột xác" hàng công Man Utd.
baophutho.vn Ngày 9/8, tại giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2025 tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, vận động viên Tạ Ngọc Tưởng của Phú Thọ đã lập nên kỳ tích...
baophutho.vn Sáng 9/8, CLB Bóng bàn Đoan Hùng tổ chức khai mạc Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025 tranh cup UNREX...
baophutho.vn Sáng 11/7, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải chủ trì hội nghị nghe các đơn vị liên quan báo...
baophutho.vn Ngày 10/7, Thể thao Phú Thọ tiếp tục đón tin vui khi Kình ngư trẻ của Bơi Đất Tổ là Nguyễn Hoàng Linh vừa xuất sắc giành tới 8 Huy chương Vàng...
PSG thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại Real Madrid 4-0 trong trận bán kết Club World Cup để giành vé vào chung kết.
João Pedro đã tỏa sáng khi ghi cả hai bàn thắng vào lưới Fluminense, giúp Chelsea giành chiến thắng để ghi tên mình vào chung kết FIFA Club World Cup 2025.
baophutho.vn Vòng loại Bảng E - Giải Bóng đá Vô địch nữ châu Á - AFC Women’s Asian Cup Australia 2026 tổ chức trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vừa khép lại...