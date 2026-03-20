Chi bộ Trường THPT Xuân Hòa lãnh đạo thực hiện hiệu quả “3 tốt”

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Xuân Hòa (phường Xuân Hòa) đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học, từng bước khẳng định vị thế về chất lượng trong hệ thống các Trường THPT của tỉnh. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Chi bộ nhà trường trong lãnh đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu “Dạy tốt - học tốt - quản lý tốt”.

Chi bộ Trường THPT Xuân Hòa hiện có 67 đảng viên, chiếm 86% tổng số cán bộ, giáo viên. 100% đảng viên có trình độ đại học, trong đó trên 60% có trình độ sau đại học; một đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, nhiều đảng viên có văn bằng hai đại học. Đây là nền tảng quan trọng để Chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng dạy và học gắn với giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, Chi bộ đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Hằng tháng, Ban Chấp hành Chi bộ tổ chức họp, nghe báo cáo của Hiệu trưởng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; đồng thời thảo luận, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nội dung sinh hoạt được cụ thể hóa bằng nghị quyết, bảo đảm bám sát kế hoạch năm học.

Cùng với đó, Chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu các đoàn thể, tổ chuyên môn. Việc sắp xếp, bố trí chuyên môn được thực hiện phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, giáo viên, tạo điều kiện để phát huy hiệu quả công việc.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm. Nhà trường tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nổi bật là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các phong trào thi đua như “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học”...

Giáo viên nhà trường thường xuyên tổ chức tư vấn tâm lý cho học sinh giúp các em có môi trường giáo dục lành mạnh

Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên được thực hiện khách quan, gắn với kết quả giảng dạy và học tập của học sinh. Việc khen thưởng kịp thời đã tạo động lực thi đua trong đội ngũ, nhất là đảng viên trẻ. Đáng chú ý, công tác phát triển đảng viên trong học sinh được chú trọng; trong 3 năm gần đây, Chi bộ đã kết nạp 15 đảng viên là học sinh.

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Đảng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường. Đội ngũ giáo viên luôn sâu sát, nắm bắt tình hình học sinh để có phương pháp giáo dục phù hợp, hiệu quả.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Châu Yên khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2024-2025.

Năm học 2024-2025, nhà trường có hơn 30 lớp với 1.216 học sinh. Kết quả học tập có nhiều chuyển biến tích cực: 42,5% học sinh đạt học lực tốt, 53,2% đạt loại khá; tỷ lệ học sinh yếu dưới 0,1%. Hạnh kiểm tốt đạt 98,4%; không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, toàn trường có 124 học sinh đạt giải, gồm 4 giải Nhất, 27 giải Nhì, 37 giải Ba và 56 giải Khuyến khích. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng đạt trên 90% số học sinh tốt nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo của học sinh được đẩy mạnh. Tiêu biểu như dự án thiết bị phát hiện cháy, rò rỉ khí gas của lớp 10A3; dự án “Điện xanh đảo xa” của lớp 12A3... đều được đánh giá cao về tính ứng dụng và ý nghĩa thực tiễn.

Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua. Năm học 2024–2025, có 79 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 26 người đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 1 người đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những kết quả đạt được, Chi bộ Trường THPT Xuân Hòa nhiều năm liền được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo nhà trường phát triển toàn diện, bền vững theo mục tiêu “Dạy tốt - học tốt - quản lý tốt”.

Xuân Hùng