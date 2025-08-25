Chia sẻ sữa mẹ tự phát tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho trẻ sơ sinh

Hiện nay, chia sẻ sữa tự phát được nhiều bà mẹ lựa chọn để có nguồn sữa phù hợp cho con. Và thực trạng hiện nay có quá nhiều hội nhóm chia sẻ sữa tự phát mà các mẹ dễ dàng tiếp cận và kết nối trên các nền tảng xã hội.

Những rủi ro khi chia sẻ sữa tự phát

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tối ưu nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh. Mỗi bà mẹ trước, trong và ngay sau sinh luôn mong muốn con mình sinh ra được bú sữa mẹ. Thế nhưng trên hành trình nuôi con đầy vất vả và căng thẳng, không phải mẹ nào cũng may mắn thuận buồm xuôi gió, vượt cạn thành công và sinh con ra khỏe mạnh để con có thể hưởng trọn hơi ấm trên ngực mẹ và dòng sữa ngọt ngào từ bầu vú mẹ.

Sự lựa chọn nguồn dinh dưỡng khác không phải sữa mẹ đẻ luôn là niềm trăn trở của biết bao bà mẹ không may mắn đó. Sữa công thức thì tràn lan nhưng mẹ rất lo vì những sản phẩm này hoàn toàn không phù hợp với dạ dày của bé con những ngày đầu sau sinh, tăng nguy cơ nhiễm trùng, tăng nguy cơ không dung nạp được đạm sữa bò sẽ gây nổi mẫn, nôn, thậm chí ỉa ra máu.

Chính vì vậy, chia sẻ sữa tự phát được nhiều bà mẹ lựa chọn để có nguồn sữa phù hợp cho con. Và thực trạng hiện nay có quá nhiều hội nhóm chia sẻ sữa tự phát mà các mẹ dễ dàng tiếp cận và kết nối trên các nền tảng xã hội. Vậy chia sẻ sữa tự phát là gì? Và liệu rằng chia sẻ sữa tự phát có chứa đựng nguy cơ bệnh lý gây nguy hiểm đến sức khỏe của bé con hay không? Những thông tin dưới đây mong được chia sẻ đến các mẹ.

Chia sẻ sữa tự phát là hình thức các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ cho sữa của mình cho con của bà mẹ khác không thông qua quy trình nghiệm ngặt về kiểm tra, sàng lọc sức khỏe, hành vi, lối sống của bà mẹ cho sữa, quy trình vắt sữa an toàn, xét nghiệm mẫu sữa, thanh trùng sữa mẹ, và bảo quản sữa mẹ. Chia sẻ sữa tự phát tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho trẻ sơ sinh.

Bà mẹ cho sữa không được xét nghiệm 4 bệnh truyền nhiễm HIV, viêm gan B, viêm gan C và giang mai. Đây là những bệnh có thể lây truyền qua sữa mẹ nếu không vắt sữa an toàn. Bà mẹ cho sữa không được sàng lọc lối sống và sinh hoạt qua bộ câu hỏi sàng lọc. Vì vậy con của bạn có nguy cơ nhiễm bệnh nếu bà mẹ cho sữa bị nhiễm 1 trong các bệnh đó.

Bà mẹ vắt sữa không đảm bảo quy trình rửa tay chuẩn dễ làm vấy bẩn sữa mẹ vắt ra. Sữa mẹ là môi trường ưa thích của vi trùng, chỉ sau khoảng thời gian ngắn, số lượng vi khuẩn vấy từ da, tay của bà mẹ sẽ tăng lên theo cấp số nhân trong sữa bảo quản. Các kết quả xét nghiệm từ Ngân hàng sữa mẹ cho thấy, tỉ lệ hủy sữa thô do số lượng vi khuẩn gây bệnh vượt mức cho phép chiếm 10-30% lượng sữa hủy bỏ tùy theo mức tuân thủ bà mẹ hiến tặng về rửa tay. Như vậy, rửa tay tuy rất đơn giản nhưng nếu không đảm bảo sẽ là mối nguy rất lớn cho sữa mẹ chia sẻ tự phát.

Dụng cụ hút sữa mẹ của bà mẹ cho sữa có thể không vệ sinh đúng cách gây nhiễm khuẩn sữa (với bà mẹ hiến sữa cho Ngân hàng sữa mẹ sẽ được nhân viên Ngân hàng sữa mẹ đến nhà hướng dẫn chi tiết quy trình chuẩn)

Người cho sữa và nhận sữa thường không tuân theo quy tắc bảo quản sữa nghiêm ngặt gây tăng sinh vi khuẩn có hại cho trẻ (nhiệt độ tủ lạnh, tủ đông, nhiệt độ khi vận chuyển sữa từ nơi cho đến nơi nhận). Nguyên tắc bảo quản sữa mẹ nếu không được giáo dục và tuân thủ tốt cũng gây biến chất và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo quản sữa đúng cách giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh

Không kiểm soát được chất lượng sữa: Khi nhận sữa từ mẹ khác, bạn không biết người mẹ này đã ăn gì, có uống loại thuốc nào gây ảnh hưởng đến chất lượng sữa hay không. Sữa từ mẹ khác có thể chứa các thuốc không an toàn cho trẻ (do bà mẹ dùng thuốc như uống thuốc Bắc hoặc một số loại thuốc điều trị bệnh lý của mẹ...)

Bà mẹ sẽ dần mất đi nguồn sữa mẹ vì giảm dần số cữ bú mẹ trực tiếp, giảm dần thói quen vắt sữa mẹ. Cơ thể mẹ sẽ giảm tiết sữa nếu không cho con bú thường xuyên bởi vì khi trẻ mút vú mẹ, cơ thể mẹ sẽ cảm nhận các dấu hiệu kích thích tạo sữa từ con và giúp sữa mẹ sẽ tiết ra nhiều hơn (hoặc vắt sữa bằng tay hay máy)

Sữa mẹ thay đổi dần theo thời gian sẽ không đảm bảo được các chất dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ sau sinh. Do vậy, sữa mẹ chia sẻ tự phát có thể không phù hợp với nhu cầu sinh lý của con bạn.

Làm thế nào để nuôi con bằng sữa mẹ thành công?

Trước tiên, mẹ hãy tự tin rằng sự thay đổi của mẹ trong suốt thời gian mang thai cũng là sự thay đổi của tuyến vú để sẵn sàng cho việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Tuy vậy, sự tiết sữa sau sinh phụ thuộc vào mẹ và việc cho trẻ mút vú mẹ sớm trong 1-2 giờ đầu sau sinh. Vì vậy, mẹ cần lựa chọn sinh ở các bệnh viện có thực hành da kề da mẹ sớm và kéo dài ít nhất 90 phút ngay sau sinh, không cách ly con ra khỏi ngực mẹ dù để thăm khám cho con hay tiêm vaccine, vitamin K. Không tách mẹ và con ngoại trừ khi con không khỏe cần phải hồi sức tim phổi. Việc thăm khám trẻ sau sinh là cần thiết nhưng nên được thực hiện sau khi da kề da và bú mẹ sớm. Ống nghe, bàn khám, bàn cân là những thứ con không hề thích bị chạm phải, con chỉ cần nằm yên trên ngực mẹ ấm áp và an toàn để đợi bú mẹ thôi.

Những cơn đau sau sinh, đặc biệt là cơn đau do sinh mổ cũng là yếu tố tác động tiêu cực đến tâm lý mẹ. Khi mẹ xoay trở, cơn đau khiến mẹ căng thẳng hơn, các hóc môn tiết ra trong cơn đau ức chế làm vú không tiết sữa tốt. Vì vậy, các mẹ hãy nói không với sinh mổ nếu không vì lý do an toàn cho mẹ và bé nhé. Vì hiện nay, các gia đình có xu hướng lựa chọn ngày giờ sinh cho bé. Điều này không chỉ làm phổi bé chưa kịp thích nghi sau sinh khiến bé cần sự trợ giúp của máy móc để thích nghi với cuộc sống bên ngoài tử cung mà còn làm cho bé không được tiếp cận với vú mẹ sớm, mẹ giảm tiết sữa sau sinh.

Bất kể khi nào mẹ gặp khó khăn khi cho con bú, hãy gọi sự giúp đỡ của các cô nhân viên y tế nơi mẹ đang nằm viện để các cô hỗ trợ tại giường cho mẹ. Các cô với kiến thức và kỹ năng tốt nhất định sẽ đồng hành cùng mẹ

Mẹ cho bé bú càng nhiều càng tốt, bất kể tư thế nào mẹ thấy thuận lợi nhất để con có thể ngậm bắt vú mẹ đúng cách. Mẹ hãy nằm bên cạnh con, nằm sát vào để con được ấm áp và con ngửi được mùi sữa mẹ sẽ kích thích khứu giác, vị giác của con, để con có thời gian tìm kiếm, ngậm vú mẹ dễ dàng. Bất kể vú mẹ có kích thước khác nhau, núm vú có thể hơi tụt, thậm chí tụt vào trong, nếu con ở cạnh mẹ, con đều có thể bú mẹ được. Mẹ yên tâm nhé.

Và mẹ hãy tin tưởng rằng mẹ đã chuẩn bị cho con đủ sữa mẹ trong bầu vú. Những ngày đầu sau sinh, mẹ sẽ có rất ít sữa nhưng bù lại sữa rất nhiều năng lượng và giàu kháng thể. Điều này là quá phù hợp với cái dạ dày bé tí ti của con, chỉ bằng quả nho, bằng đầu ngón tay thôi mẹ nhé. Như vậy con chỉ cần ngậm vú mẹ mút chừng 15-20 phút là con no rồi.

Mẹ đừng vắt ra để coi mình có bao nhiêu sữa, vì như vậy mẹ lại lo lắng mình không đủ sữa mất thôi. Con chỉ cần một vài mililit sữa mỗi lần con bú trong ngày đầu tiên. Qua những ngày sau, khi con cần nhiều hơn, thì sữa mẹ sẽ tiết ra nhiều. Mẹ đừng nhìn người ta vú căng, tràn sữa mà ao ước hay cho con qua bú nhờ 1 tí. Nếu con mới sinh ra mà bú bầu vú căng đầy kia thì dạ dày con dãn ra và đầy sữa sẽ làm con mệt đó mẹ. Qua 3, 4 hôm, khi dạ dày con tốt hơn, con cần nhiều sữa hơn, lúc đó mẹ cũng về sữa nhiều. Mẹ đừng lo mẹ nhé.

Nhưng nếu không may mắn, sữa mẹ con chưa thể bú được thì như thế nào?

Sự ra đời của Ngân hàng sữa mẹ là giải pháp tối ưu cung cấp sữa mẹ cho trẻ không may mắn chưa tiếp cận được sữa mẹ đẻ những ngày đầu sau sinh. Với phương châm nguồn sữa an toàn nhất, đảm bảo dinh dưỡng cho con nhất, bất kì hoạt động nào của Ngân hàng sữa mẹ từ lựa chọn bà mẹ hiến sữa, hướng dẫn bà mẹ vắt sữa, bảo quản sữa mẹ, vận chuyển và đặc biệt là thanh trùng sữa mẹ theo tiêu chuẩn quốc tế giúp loại bỏ các vi sinh vật không an toàn trong sữa mẹ. Đồng thời xét nghiệm sữa mẹ 2 lần trước và sau thanh trùng để chắc chắn rằng nguồn sữa mẹ hiến tặng thanh trùng là lựa chọn hoàn toàn phù hợp cho cơ thể còn yếu ớt của con.

Hiện nay nhiều người có thắc mắc rằng tại sao các bà mẹ phải trả một số tiền cho con mình ăn sữa mẹ thanh trùng dù sữa mẹ là được tặng miễn phí từ các bà mẹ hiến sữa. Đây chính là kinh phí các ngân hàng sữa mẹ sử dụng vào việc bảo quản, thanh trùng, xét nghiệm cho bà mẹ và sữa mẹ hiến tặng để đảm bảo sự an toàn tối đa cho nguồn sữa mẹ hiến tặng được thanh trùng đến với từng trẻ sơ sinh.

Hiến tặng sữa mẹ cho Ngân hàng sữa mẹ là góp phần chia sẻ ngọt ngào, chia sẻ yêu thương đến với trẻ không may mắn khi trên hành trình của cuộc sống thiếu đi hơi ấm và sự ngọt ngào của sữa mẹ ruột. Hành trình chăm sóc con khỏe mạnh không chỉ có bàn tay các bác sĩ, các cô điều dưỡng, của cha, mẹ, ông, bà mà là sự góp sức của những giọt yêu thương từ cộng đồng.

