Chiều nay 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc

Chiều nay 23/1, theo chương trình làm việc điều chỉnh đã được các đại biểu thông qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ họp phiên bế mạc.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV tại phiên họp chiều 22/1.

Trước đó, trong sáng 23/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Theo quy trình của Đại hội, sau khi bầu Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất sẽ tiếp tục công tác nhân sự, trong đó có bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại phiên bế mạc, theo chương trình Đại hội, các đại biểu sẽ nghe công bố kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt, đồng chí Tổng Bí thư thay mặt Ban Chấp hành Trung ương sẽ phát biểu trước Đại hội. Theo chương trình, Đại hội cũng nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số nội dung trong các văn kiện và thông qua nghị quyết Đại hội.

Kết thúc phiên bế mạc Đại hội, tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV sẽ diễn ra cuộc họp báo quốc tế thông tin về kết quả Đại hội.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đinh Vũ