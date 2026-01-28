Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026: Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động luôn được các cấp công đoàn tỉnh Phú Thọ xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp nối thành công của những năm trước, Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tiếp tục được triển khai, trở thành nhịp cầu nghĩa tình, góp phần mang không khí Tết ấm áp, sẻ chia đến gần hơn với người lao động.

Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026: Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Chương trình Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 là một trong những hoạt động trọng tâm của LĐLĐ tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026: Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Với sự tham gia của 19 gian hàng của 17 doanh nghiệp. Các gian hàng cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu, sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương... phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của đoàn viên, người lao động.

Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026: Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Các đặc sản của địa phương được bày bán tại chợ Tết, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động đến mua sắm.

Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026: Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Không chỉ có phụ nữ đi mua sắm, các nam công nhân cũng tranh thủ thời gian được nghỉ đến tham quan chợ Tết và mua sắm các sản phẩm thiết yếu.

Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026: Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Tại phiên chợ Tết, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hệ thống gian hàng phong phú, cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ với mức giảm giá tối thiểu 10% so với giá bán thực tế. (Trong ảnh: Anh Tiến - đoàn viên công đoàn Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tranh thủ đi sắm cho cậu con trai chiếc áo ấm mặc Tết).

Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026: Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Niềm vui của những đoàn viên, người lao động đi sắm Tết.

Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026: Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Đoàn viên, công nhân lao động được nhận phiếu mua hàng 0 đồng, phiếu mua hàng giảm giá , tham gia các hoạt động vui Xuân, đón Tết, được tặng vé bốc thăm trúng thưởng, tạo không khí phấn khởi, ấm áp những ngày giáp Tết.

Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026: Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Cán bộ LĐLĐ tỉnh chuẩn bị các gói hàng 0 đồng cho đoàn viên, công nhân lao động.

Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026: Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tham quan các gian hàng được bày bán trong chợ Tết.

Thông qua các hoạt động “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”, tổ chức Công đoàn và các đơn vị tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có một mùa Xuân ấm áp, đủ đầy.

Ngọc Tuấn


Ngọc Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Người lao động Công đoàn Chợ Tết Tết đến Xuân về Liên đoàn lao động tỉnh tỉnh Phú Thọ Thành công Ấm áp Tinh thần Không khí
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hành trình 9 năm chia sẻ yêu thương

Hành trình 9 năm chia sẻ yêu thương
2026-01-29 07:05:00

baophutho.vn Nhóm thiện nguyện Thanh Thủy được thành lập năm 2017 với 10 thành viên. Sau 9 năm hoạt động, đến nay số lượng tình nguyện viên đã tăng lên 170...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long