Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026: Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động luôn được các cấp công đoàn tỉnh Phú Thọ xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp nối thành công của những năm trước, Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tiếp tục được triển khai, trở thành nhịp cầu nghĩa tình, góp phần mang không khí Tết ấm áp, sẻ chia đến gần hơn với người lao động.

Chương trình Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 là một trong những hoạt động trọng tâm của LĐLĐ tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Với sự tham gia của 19 gian hàng của 17 doanh nghiệp. Các gian hàng cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu, sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương... phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của đoàn viên, người lao động.

Các đặc sản của địa phương được bày bán tại chợ Tết, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động đến mua sắm.

Không chỉ có phụ nữ đi mua sắm, các nam công nhân cũng tranh thủ thời gian được nghỉ đến tham quan chợ Tết và mua sắm các sản phẩm thiết yếu.

Tại phiên chợ Tết, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hệ thống gian hàng phong phú, cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ với mức giảm giá tối thiểu 10% so với giá bán thực tế. (Trong ảnh: Anh Tiến - đoàn viên công đoàn Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tranh thủ đi sắm cho cậu con trai chiếc áo ấm mặc Tết).

Niềm vui của những đoàn viên, người lao động đi sắm Tết.

Đoàn viên, công nhân lao động được nhận phiếu mua hàng 0 đồng, phiếu mua hàng giảm giá , tham gia các hoạt động vui Xuân, đón Tết, được tặng vé bốc thăm trúng thưởng, tạo không khí phấn khởi, ấm áp những ngày giáp Tết.

Cán bộ LĐLĐ tỉnh chuẩn bị các gói hàng 0 đồng cho đoàn viên, công nhân lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tham quan các gian hàng được bày bán trong chợ Tết.

Thông qua các hoạt động “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”, tổ chức Công đoàn và các đơn vị tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có một mùa Xuân ấm áp, đủ đầy.

Ngọc Tuấn