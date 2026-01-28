Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026: Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

{title}
{publish}
{head}
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động luôn được các cấp công đoàn tỉnh Phú Thọ xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp nối thành công của những năm trước, Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tiếp tục được triển khai, trở thành nhịp cầu nghĩa tình, góp phần mang không khí Tết ấm áp, sẻ chia đến gần hơn với người lao động.
Chương trình Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 là một trong những hoạt động trọng tâm của LĐLĐ tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
Với sự tham gia của 19 gian hàng của 17 doanh nghiệp. Các gian hàng cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu, sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương... phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của đoàn viên, người lao động.
Các đặc sản của địa phương được bày bán tại chợ Tết, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động đến mua sắm.
Không chỉ có phụ nữ đi mua sắm, các nam công nhân cũng tranh thủ thời gian được nghỉ đến tham quan chợ Tết và mua sắm các sản phẩm thiết yếu.
Tại phiên chợ Tết, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hệ thống gian hàng phong phú, cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ với mức giảm giá tối thiểu 10% so với giá bán thực tế. (Trong ảnh: Anh Tiến - đoàn viên công đoàn Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tranh thủ đi sắm cho cậu con trai chiếc áo ấm mặc Tết).
Niềm vui của những đoàn viên, người lao động đi sắm Tết.
Đoàn viên, công nhân lao động được nhận phiếu mua hàng 0 đồng, phiếu mua hàng giảm giá , tham gia các hoạt động vui Xuân, đón Tết, được tặng vé bốc thăm trúng thưởng, tạo không khí phấn khởi, ấm áp những ngày giáp Tết.
Cán bộ LĐLĐ tỉnh chuẩn bị các gói hàng 0 đồng cho đoàn viên, công nhân lao động.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tham quan các gian hàng được bày bán trong chợ Tết.
Thông qua các hoạt động “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”, tổ chức Công đoàn và các đơn vị tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có một mùa Xuân ấm áp, đủ đầy.
Ngọc Tuấn
baophutho.vn Nhóm thiện nguyện Thanh Thủy được thành lập năm 2017 với 10 thành viên. Sau 9 năm hoạt động, đến nay số lượng tình nguyện viên đã tăng lên 170...
baophutho.vn Nhân dịp đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, chiều 28/1, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã...
baophutho.vn Sáng 28/1, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh đã...
baophutho.vn Sáng 28/1, xã Vĩnh Tường tổ chức chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026. Dự chương trình có đồng chí Hà Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư...
Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Sustainability ngày 26/1, dự kiến khoảng 3,79 tỷ người, tức gần một nửa dân số thế giới, sẽ phải hứng chịu nhiệt độ cực đoan vào năm 2050.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/1, thời tiết các khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, gây rét về đêm và...
Từ 1/1/2026, tiền trợ cấp thất nghiệp tối đa được tính chung theo lương tối thiểu vùng, thay vì tách bạch khu vực công - tư như trước, lên mức 26,55 triệu đồng (với vùng 1).