Cho vay ưu đãi đối với HSSV, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học ngành STEM

Ngày 28/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định 29/2025/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian theo học.

Giờ thực hành của thầy và trò Trường Cao đẳng Công thương Phú Thọ.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam, NHCSXH chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng chỉ đạo hệ thống các Phòng giao dịch NHCSXH trên địa bàn căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg để triển khai thực hiện chương trình cho vay đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Theo đó, đối tượng vay vốn là HSSV, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh đang học các ngành STEM: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên; Máy tính và CNTT; Công nghệ tài chính; Công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật; Kiến trúc và xây dựng; Sản xuất và chế biến; Toán và thống kê; Các ngành đào tạo công nghệ then chốt khác theo quy định của pháp luật.

Về mức vốn cho vay tối đa đối với một người học gồm toàn bộ học phí; sinh hoạt phí, chi phí học tập khác (tối đa là 5 triệu đồng/tháng). Lãi suất cho vay là 4,8%/năm. Thời hạn cho vay bao gồm: Thời hạn giải ngân vốn vay, thời gian kể từ ngày người học kết thúc khóa học đến khi bắt đầu trả khoản nợ vay lần đầu tiên và thời hạn trả nợ. Phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đối với khách hàng vay vốn đến 500 triệu đồng/người học, không yêu cầu đảm bảo tiền vay. Khách hàng vay vốn trên 500 triệu đồng/người học phải thực hiện bảo đảm tài sản theo quy định của pháp luật.

Hồng Nhung