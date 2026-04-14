Chủ động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng, đến thời điểm này, các ngành chức năng trong tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Theo dự báo, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường kết nối về Khu di tích lịch sử Đền Hùng sẽ tăng đột biến trong những ngày cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình hình đó, công tác bảo đảm TTATGT được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, đồng thời xây dựng hình ảnh Đất Tổ văn minh, thân thiện trong mắt du khách.

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông trên các tuyến đường về Đền Hùng đảm bảo TTATGT dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026.

Sở Xây dựng đã chủ động triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Các phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý đường bộ, chủ đầu tư và nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm TTATGT; chú trọng bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, kiên quyết xử lý các hành vi lấn chiếm.

Đồng thời, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn trên các tuyến đường về Đền Hùng được rà soát, bổ sung nhằm giúp người dân và du khách di chuyển thuận tiện.

Đồng chí Nguyễn Chí Lợi - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Sở đã ban hành các văn bản gửi UBND các xã, phường, đơn vị, cơ quan liên quan tăng cường công tác bảo đảm ATGT, quản lý, vận hành, bảo trì trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân, Lễ hội Đền Hùng năm 2026 theo chức trách, nhiệm vụ được giao...

Đối với đảm bảo TTATGT trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Sở đã đề nghị Ban Quản lý dự án Xây dựng và bảo trì công trình giao thông chủ trì, phối hợp các đơn vị duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tăng cường công tác tuần đường, tuần kiểm trên các tuyến đường được giao quản lý, nhất là các tuyến đường kết nối với Khu di tích lịch sử Đền Hùng; kịp thời phát hiện, sửa chữa, bù phụ lề đường, nạo vét và khơi thông rãnh thoát nước; thực hiện phát quan cây xanh đảm bảo tầm nhìn lưu thông trên tuyến; đồng thời lắp đặt bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ tạm thời theo chỉ đạo của Sở Xây dựng.

Cùng với đó, đề nghị Ban đôn đốc các đơn vị thi công xây dựng đảm bảo giao thông, an toàn giao thông đối với việc thi công trên đường bộ đang khai thác; khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến đường giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Bên cạnh đó, các địa phương, đặc biệt là khu vực lân cận Đền Hùng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Tại phường Vân Phú - địa bàn giáp Khu di tích, công tác cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông được đẩy mạnh như thu hẹp dải phân cách, mở rộng làn xe, bổ sung đèn tín hiệu, biển báo và sơn kẻ vạch đường.

Địa phương cũng đã rà soát, thay thế, sửa chữa hơn 170 biển báo, biển chỉ dẫn nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và phù hợp với địa giới hành chính mới.

Cùng với ngành xây dựng, Công an tỉnh đã hoàn tất phương án phân luồng giao thông, phòng chống ùn tắc trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Lực lượng cảnh sát giao thông được huy động tối đa, triển khai phân luồng từ xa đối với các phương tiện di chuyển từ đường cao tốc, quốc lộ; đồng thời tổ chức điều tiết hợp lý đối với các phương tiện không tham gia lễ hội và xe vận tải ra vào Khu công nghiệp Thụy Vân...

Ngoài ra, các tình huống ùn tắc cũng đã được dự báo và xây dựng phương án xử lý cụ thể. Lực lượng công an bố trí các chốt điều tiết giao thông tại khu vực Đền Hùng và các tuyến đường trọng điểm; thường xuyên cập nhật tình hình giao thông, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp.

Hệ thống camera giám sát tại các nút giao thông chính cũng được khai thác hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành, bảo đảm TTATGT...

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, công tác bảo đảm TTATGT dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 sẽ diễn ra an toàn, thông suốt, góp phần để lại ấn tượng tốt đẹp về một Đất Tổ văn minh, thân thiện và mến khách trong lòng du khách gần xa.

Lệ Oanh