Chủ động đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Công an phường Thống Nhất đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Công an Phường Thống Nhất tăng cường tuần tra đêm, đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn.

Ngay khi có chỉ đạo của cấp trên, Công an phường Thống Nhất đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường ban hành các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử; đồng thời tổ chức quán triệt, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ. Trọng tâm là công tác nắm chắc địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật có thể ảnh hưởng đến quá trình bầu cử.

Lực lượng công an phường tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng nghi vấn, số người tạm trú, tạm vắng; tăng cường kiểm tra hành chính, kiểm soát cư trú, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng bầu cử gây rối trật tự công cộng, phát tán thông tin sai sự thật, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Hiện, Công an phường quản lý 4 đối tượng đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, 5 án treo, 20 đối tượng nghiện ma tuý; tiến hành kiểm điểm, răn đe giáo dục 65 lượt đối tượng, lập 5 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, lập 8 hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Bên cạnh đó, Công an phường Thống Nhất chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và tổ dân phố để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”. Vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò tự quản tại khu dân cư để kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến bầu cử.

Đối với công tác bảo vệ các điểm bỏ phiếu, Công an phường tiến hành khảo sát cụ thể từng địa điểm, xây dựng phương án bố trí lực lượng phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hòm phiếu, tài liệu bầu cử và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Các phương án phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, y tế và cứu nạn, cứu hộ cũng được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Trung tá Phạm Minh Khanh - Phó Trưởng Công an phường Thống Nhất cho biết: Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Công an phường Thống Nhất đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cụ thể ngay từ giai đoạn chuẩn bị, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, dân chủ và thành công. Trong những ngày cao điểm, đặc biệt là ngày bầu cử, Công an phường sẽ thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, duy trì quân số ứng trực 100%, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự thông suốt, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đồng chí Mai Ngọc Quý - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thống Nhất khẳng định: Việc Công an phường chủ động triển khai sớm các nhiệm vụ, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự đã tạo nền tảng vững chắc cho công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn. Sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở là yếu tố then chốt để bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện, Công an phường Thống Nhất đang góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương hướng tới thành công chung của cuộc bầu cử, bảo đảm an ninh, an toàn trên mọi phương diện, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân.

Đinh Thắng