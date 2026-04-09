Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên:

Chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên hiện quản lý địa bàn hai phường Phúc Yên và Xuân Hòa, với hơn 155,5 nghìn người sinh sống, mật độ dân số bình quân khoảng 1.500 người/km2. Đáng chú ý, trên địa bàn có 4 xã, phường cũ thuộc vùng trọng điểm sốt xuất huyết của tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là vào mùa Hè. Trước thực tế đó, Trung tâm đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, kịp thời ngăn chặn, dập dịch hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Với mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, kiểm soát hiệu quả, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch và chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sát với đặc điểm từng địa bàn.

Đồng thời, tăng cường cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Sở Y tế tổ chức về phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống bệnh tay - chân - miệng; các bệnh mới nổi như Marburg, Ebola, MERS-CoV, cúm A(H7N9) cùng các bệnh truyền nhiễm phổ biến như tiêu chảy, sốt xuất huyết, sốt rét, đau mắt đỏ...

Bên cạnh đó, Trung tâm chủ động mời cán bộ chuyên trách của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tập huấn tại chỗ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và lực lượng y tế cơ sở.

Công tác phối hợp với chính quyền địa phương được tăng cường thông qua việc thành lập các đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Song song với công tác chuyên môn, Trung tâm tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực từng có ổ dịch và các địa bàn có nguy cơ cao như khu vực Ngọc Thanh, Cao Minh (nay thuộc phường Xuân Hòa), Nam Viêm, Hùng Vương (nay thuộc phường Phúc Yên)...; cấp phát Cloramin B cho các trạm y tế để xử lý nguồn nước, chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Công tác quản lý, cập nhật thông tin y tế được chú trọng, đảm bảo cung cấp kịp thời khi có tình huống dịch bệnh phát sinh.

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên phun thuốc muỗi phòng chống sốt rét và sốt xuất huyết tại phường Phúc Yên.

Từ ngày 15/4 đến 15/5/2026, Trung tâm phối hợp với chính quyền các phường phát động Tháng hành động “Vì An toàn thực phẩm” năm 2026, dự kiến thu hút gần 2.000 người tham gia. Trong tháng 4, Trung tâm tổ chức các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và phòng, chống bệnh tay - chân - miệng cho hơn 100 nhân viên y tế tổ dân phố.

Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, lồng ghép tại các hội nghị, thông qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại các khu vực trung tâm, địa bàn giáp ranh, nơi tập trung đông người.

Trung tâm cũng cấp phát tài liệu, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; triển khai các hoạt động cổ động, diễu hành hưởng ứng Tháng hành động “Vì An toàn thực phẩm”.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh được gắn với kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là tại khu du lịch Đại Lải; tăng cường truyền thông đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống; cấp phát tờ rơi hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh, sử dụng muối i-ốt, phòng, chống cúm A... nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên tuyên truyền, nhắc nhở bệnh nhân nội trú cách phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Để chủ động ứng phó với dịch bệnh mùa Hè, ngay từ đầu năm 2026, Trung tâm đã thành lập đội phản ứng nhanh gồm 10 cán bộ có chuyên môn vững, sẵn sàng xử lý khi có dịch xảy ra. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống các bệnh truyền nhiễm như bạch hầu, rubella, viêm não Nhật Bản B, sởi, ho gà, Marburg, sốt xuất huyết, COVID-19, tay - chân - miệng; các bệnh lây từ động vật sang người như dại, liên cầu lợn, cúm...

Cùng với đó, Trung tâm tăng cường tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về quy trình giám sát, phát hiện, điều tra, xử lý ổ dịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, truy vết, quản lý, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Công tác chuẩn bị nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế luôn được đảm bảo, sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh bùng phát.

Khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ, Trung tâm chủ động phối hợp lấy mẫu, gửi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, kịp thời chẩn đoán, quản lý và điều trị, không để dịch bệnh lan rộng.

Đến nay, Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên đã chủ động chuẩn bị khu cách ly điều trị, sẵn sàng tiếp nhận từ 20-30 bệnh nhân; bố trí 6-8 máy phun hóa chất, tổ chức phun thuốc diệt muỗi tại 2 phường Phúc Yên và Xuân Hòa.

Đồng thời, Trung tâm chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc, trang phục phòng, chống dịch cấp 1, hóa chất diệt muỗi và Cloramin B..., bảo đảm sẵn sàng huy động dập dịch trong mọi tình huống, nhất là khi xảy ra mưa lũ kéo dài, úng ngập cục bộ hoặc lũ quét.

Cùng với đó, Trung tâm hướng dẫn các địa phương thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh định kỳ; phân công cán bộ trực phòng, chống dịch trong mùa mưa bão, bảo đảm sẵn sàng ứng phó kịp thời, không để dịch bệnh gây thiệt hại về người.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân được đẩy mạnh, tập trung vào các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước, khơi thông cống rãnh, chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên cho biết: Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 25.000 ca mắc, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm đang tập trung triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế và của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh mùa Hè, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm.

Mục tiêu đặt ra là 100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra trường hợp tử vong do phát hiện muộn; các bệnh truyền nhiễm có vắc xin được tổ chức tiêm phòng đầy đủ, các dịch bệnh khác được kiểm soát an toàn.

Xuân Hùng