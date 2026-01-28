Chủ động phòng ngừa, giữ rừng an toàn trong mùa hanh khô

Bước vào mùa hanh khô, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh đang được các cấp, các ngành và lực lượng chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có, hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Với đặc thù là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, thời tiết mùa khô diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn ở mức cao, Phú Thọ xác định PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong mùa hanh khô.

Cán bộ kiểm lâm địa bàn Hương Cần, Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn triển khai phương án tuần tra, kiểm tra rừng trong mùa hanh khô.

Ngay từ đầu mùa khô, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các địa phương, chủ rừng chủ động xây dựng và triển khai phương án PCCCR sát với điều kiện thực tế từng khu vực; tham mưu cho chính quyền các cấp kiện toàn ban chỉ đạo PCCCR, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên, từng địa bàn phụ trách. Các Hạt Kiểm lâm tăng cường công tác phối hợp với chính quyền cơ sở, công an, quân sự và các chủ rừng trong việc rà soát các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, đặc biệt là những vùng rừng sản xuất tập trung, khu vực giáp ranh giữa các địa phương.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Thông qua các buổi họp khu dân cư, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, cán bộ kiểm lâm đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các quy định về sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, những hành vi bị nghiêm cấm trong mùa hanh khô, cũng như kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra cháy rừng. Hệ thống biển báo, bảng cảnh báo cấp dự báo cháy rừng được lắp đặt, cập nhật thường xuyên tại các tuyến đường vào rừng, khu vực đông người qua lại nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa trong cộng đồng.

Song song với công tác tuyên truyền, các Hạt Kiểm lâm duy trì nghiêm chế độ trực PCCCR 24/24 giờ trong những ngày nắng nóng cao điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCCR. Lực lượng kiểm lâm địa bàn thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp với trưởng khu dân cư, các tổ bảo vệ rừng cộng đồng để nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Đồng chí Trần Quang Hưng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn cho biết: Hiện nay, địa bàn Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn được quản lý có diện tích rừng lớn, phân bố rộng, trong khi mùa hanh khô kéo dài làm nguy cơ cháy rừng tăng cao. Xác định rõ điều đó, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch PCCCR cụ thể, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, tăng cường phối hợp với chính quyền các xã và các lực lượng chức năng.

Quan điểm xuyên suốt là lấy phòng ngừa là chính, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Ngoài sự chủ động của lực lượng chức năng, yếu tố then chốt quyết định hiệu quả PCCCR chính là ý thức, trách nhiệm của người dân sinh sống gần rừng. Vì vậy, lực lượng kiểm lâm luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR.

Thực tế tại nhiều địa phương trong tỉnh cho thấy, nhận thức của người dân về công tác PCCCR đã có những chuyển biến tích cực. Người dân đã chủ động hơn trong việc sử dụng lửa an toàn, không đốt thực bì bừa bãi, không mang các chất dễ cháy vào rừng trong thời điểm nguy cơ cháy ở cấp cao.

Là người dân sinh sống nhiều năm ven rừng, ông Đoàn Xuân Quý (xã Văn Miếu) cho biết, trước đây một bộ phận người dân còn chủ quan trong việc đốt rác, xử lý thực bì. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ được lực lượng kiểm lâm tăng cường tuyên truyền, vận động thường xuyên, ý thức bảo vệ rừng của bà con đã được nâng lên rõ rệt. “Gia đình tôi mỗi khi cần đốt thực bì đều chủ động báo với trưởng khu và kiểm lâm địa bàn, thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn để tránh nguy cơ xảy ra cháy rừng. Rừng gắn bó trực tiếp với cuộc sống của chúng tôi, giữ được rừng cũng chính là giữ sinh kế lâu dài”, ông Quý chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở ý thức cá nhân, nhiều khu dân cư ven rừng trên địa bàn tỉnh còn thành lập các tổ, đội tự quản bảo vệ rừng, luân phiên tuần tra trong những ngày nắng nóng kéo dài, kịp thời phát hiện và báo tin khi có dấu hiệu cháy rừng xảy ra. Sự vào cuộc chủ động của cộng đồng dân cư đã góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ cháy rừng từ sớm, từ xa.

Có thể thấy, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự chủ động của lực lượng kiểm lâm cùng với tinh thần trách nhiệm ngày càng cao của người dân, công tác PCCCR mùa hanh khô trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, nguy cơ cháy rừng vẫn luôn hiện hữu, đòi hỏi các cấp, các ngành và người dân không được chủ quan, lơ là.

Thời gian tới, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; duy trì nghiêm chế độ trực PCCCR; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ rừng và PCCCR. Qua đó, góp phần bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có, giữ gìn môi trường sinh thái và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh trong mùa hanh khô và những năm tiếp theo.

