Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa

Hiện nay, thời tiết thuận lợi cho các loại sinh vật gây hại với lúa, các cây trồng vụ mùa phát sinh và lây nhiễm nhanh, rộng. Để bảo vệ sản xuất, nông dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ kịp thời, góp phần giành vụ mùa thắng lợi.

Nông dân xã Tam Nông phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ cho lúa mùa trà sớm.

Mới hơn 5 giờ nhưng trời đã nóng nực thấy rõ. Tranh thủ trời còn chưa nắng, chị Hà Thị Kim Liên ở xã Phùng Nguyên ra đồng để phun thuốc cho mấy sào lúa mùa cấy sớm. Chị Liên chia sẻ: Vụ mùa dù là vụ sản xuất chính trong năm nhưng cũng là vụ gặp nhiều khó khăn nhất do thường xảy ra thiên tai, thời tiết thất thường, nhiều loại sâu bệnh phát sinh. Để giảm bớt thiệt hại do sâu bệnh, ngay từ khi lúa bắt đầu hồi xanh, nông dân chúng tôi thường xuyên thăm đồng, làm cỏ, nếu phát hiện dấu hiệu sâu bệnh thì chủ động phun thuốc phòng trừ, tránh lây nhiễm rộng ảnh hưởng đến năng suất.

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy gần 67.000 ha lúa, đạt 99% so với kế hoạch. Hiện nay, gần 23.000 ha lúa đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng, chủ yếu là trà mùa sớm; hơn 43.000 ha lúa trà mùa trung đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh; khoảng 1.000 ha lúa cấy muộn đang trong giai đoạn hồi xanh - đẻ nhánh. Qua kiểm tra thực tế đồng ruộng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) cho thấy đã có nhiều loại sinh vật gây hại phát triển và có nguy cơ lây nhiễm rộng nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Tính đến thời điểm hiện tại, loại sâu bệnh gây hại lúa đang phát triển mạnh nhất trên trà mùa sớm (dự kiến phòng trừ khoảng 9.420ha) và trà mùa trung (dự kiến phòng trừ khoảng 10.545ha) là sâu cuốn lá nhỏ với mật độ phổ biến 0,5 - 2 con/m2, nếu không phòng trừ kịp thời sẽ gây trắng lá hoàn toàn cho cây lúa dẫn đến năng suất giảm mạnh. Thời điểm phòng trừ tốt nhất là ngay từ đầu tháng 8.

Bên cạnh sâu cuốn lá nhỏ, nhiều đối tượng sinh vật gây hại cho lúa và cây trồng vụ mùa như chuột hại, sâu đục thân, sâu keo mùa thu, khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn.... cũng đã xuất hiện rải rác tại một số địa phương như: Tam Đảo, Xuân Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Thành, Bản Nguyên, Phùng Nguyên...

Bà con nông dân xã Phùng Nguyên làm cỏ lúa bằng tay, không sử dụng thuốc trừ cỏ để bảo vệ môi trường.

Theo đánh giá từ Chi cục TT&BVTV, trong những ngày tới, cây lúa được bổ sung thêm phân bón đón đòng, bệnh có xu hướng gia tăng nhanh, gây hại trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng, nhất là sau mưa rào kèm theo dông, lốc. Do vậy, nông dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện và xử lý sớm, ngăn sâu bệnh lây nhiễm rộng.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV cho biết: Qua điều tra tình hình sâu bệnh hàng tuần trên cây trồng và diễn biến thời tiết trong thời gian vừa qua, Chi cục dự báo một số đối tượng sâu bệnh hại trên lúa vụ mùa năm nay sẽ gia tăng về quy mô và mức độ gây hại so với cùng kỳ. Nếu không được phòng trừ kịp thời sẽ có có nguy cơ ảnh hưởng lớn tới năng suất và sản lượng lúa của vụ.

Hiện nay, Chi cục đang tập trung hướng dẫn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, triển khai diệt chuột tập trung và phòng trừ bệnh đốm sọc vi khuẩn. Thời gian tiếp theo, từ giữa tháng 8 trở đi, tiếp tục phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh khác như bệnh bạc lá, sâu đục thân, rầy các loại... Để công tác phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả, đề nghị các xã thường xuyên cập nhật tình hình sâu bệnh do chi cục và các trạm thông báo; quan tâm chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp với trạm TT& BVTV khu vực thực hiện kiểm tra đồng ruộng, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời tránh để ảnh hưởng đến năng suất toàn vụ.

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp bền vững, an toàn và thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, hướng tới mục tiêu xuất khẩu, ngành Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương hướng dẫn nông dân đẩy mạnh việc chuyển từ sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học sang các loại thuốc có nguồn gốc sinh học; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ thay thế phân bón hóa học, tránh làm đất đai thoái hóa và tăng cường phục hồi độ phì nhiêu cho đồng ruộng. Sau khi sử dụng thuốc BVTV, bà con cũng cần thu gom vỏ bao bì, tập kết đúng nơi quy định để tiêu hủy tránh làm ô nhiễm nguồn nước cũng như đồng ruộng...

Quân Lâm