Chủ động ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trường THPT Đoan Hùng, xã Đoan Hùng kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát phương án phòng, chống thiên tai tại điểm thi trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thực hiện Công văn số 10246/UBND-NN8 ngày 8/6/2026 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, để công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp, phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt; thông tin kịp thời đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt để giảm thiểu tối đa thiệt hại. Tiếp tục rà soát các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, chủ động xây dựng các phương án để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra như mất điện, ngập lụt, sạt lở,... khi xảy ra mưa, bão, lũ.

Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương để hỗ trợ phương tiện, đưa đón thí sinh trong các ngày thi đảm bảo an toàn; đặc biệt bố trí đủ chỗ ở trọ 100% thí sinh ở xa điểm thi hoặc ở khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt, giao thông bị chia cắt.

Khi có tình huống bất thường xảy ra do thiên tai, mưa, bão, lũ các đơn vị đặt điểm thi cần báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo thi cấp xã và Bộ phận trực thi của Sở GD&ĐT để được chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

Hiền Mai