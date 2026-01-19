Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại để bảo đảm sức khỏe cho học sinh

Trước diễn biến của đợt không khí lạnh mạnh dự báo diễn ra trong vài ngày tới gây rét đậm, rét hại trên diện rộng tại miền Bắc, chính quyền địa phương cùng các nhà trường trên địa bàn xã Hy Cương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm bảo đảm sức khỏe, duy trì nền nếp học tập cho học sinh trong điều kiện giá rét xảy ra.

Xã Hy Cương hiện có 11 cơ sở giáo dục, trong đó 5 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường THCS với tổng số 4.071 học sinh. Tỷ lệ bán trú ở cấp tiểu học chiếm gần 60% và 100% đối với bậc mầm non.

Ngay khi xuất hiện các đợt rét đậm vừa qua, Ban Giám hiệu các nhà trường đã bám sát chỉ đạo của UBND xã chủ động xây dựng phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế.

Các lớp học được rà soát, gia cố cửa sổ, cửa ra vào nhằm hạn chế gió lùa. Nhà trường bố trí lịch học linh hoạt, điều chỉnh thời gian đón, trả trẻ phù hợp, bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh.

Giáo viên Trường Tiểu học Chu Hoá kiểm tra chăn, gối giữ ấm cho học sinh ở lại bán trú.

Tại Trường Mầm non Hy Cương, công tác phòng, chống rét cho trẻ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa Đông năm nay. Cô giáo Trần Thị Ngọc Tân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường hiện có 192 trẻ, trong đó điểm trường trung tâm có 164 học sinh, còn 38 học sinh ở điểm lẻ cách điểm trường chính 6km.

Công tác tổ chức bán trú đảm bảo đáp ứng yêu cầu cho 100% trẻ. Khi thời tiết rét đậm, chúng tôi đặc biệt chú trọng giữ ấm phòng học, phòng ngủ; đồng thời tăng cường khẩu phần ăn nóng, bổ sung các món ăn giàu dinh dưỡng, giúp trẻ nâng cao sức đề kháng”.

Theo đó, các lớp học đều được trang bị đệm trải sàn, chăn ấm, đảm bảo mỗi trẻ có chăn riêng. Nước uống được chuẩn bị đầy đủ, 100% lớp học trang bị bình ủ nước giữ ấm. Giáo viên thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, nhất là các biểu hiện ho, sốt, sổ mũi để kịp thời thông báo tới phụ huynh có biện pháp xử lý phù hợp.

Đồng thời, nhà trường tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo phụ huynh cho trẻ mặc đủ ấm, đội mũ, đeo khẩu trang khi đến lớp. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh chuyên cần vẫn đạt khoảng 96%.

Những ngày giá rét, Trường Mầm non Hy Cương đảm bảo thực đơn giàu dinh dưỡng, nhằm tăng sức đề kháng cho trẻ.

Đối với bậc tiểu học, yêu cầu đặt ra không chỉ là giữ ấm mà còn phải duy trì nền nếp dạy và học, tránh tình trạng học sinh nghỉ học do thời tiết. Trường Tiểu học Chu Hóa đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm sức khỏe cho 514 học sinh đang theo học tại trường.

Cô giáo Tống Thị Kim Châm - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Khi thời tiết chuyển mưa rét, nhà trường quán triệt giáo viên không tổ chức các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng sớm; điều chỉnh thời khóa biểu hợp lý, thường xuyên nhắc nhở học sinh giữ ấm, không ngồi gần cửa sổ, cửa ra vào.

Bên cạnh đó, nhà trường chủ động phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng, chống các bệnh thường gặp trong mùa Đông như: Cảm cúm, viêm họng, viêm phổi. Công tác vệ sinh trường lớp được duy trì thường xuyên, lớp học luôn khô ráo, sạch sẽ, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Không chỉ ngành Giáo dục, chính quyền xã Hy Cương cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ sức khỏe học sinh trong điều kiện giá rét. UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với nhà trường rà soát, nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ những trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu áo ấm, chăn ấm trong mùa Đông.

Thông qua các tổ chức đoàn thể, nhiều hoạt động vận động xã hội hóa đã được triển khai, góp phần huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh.

Nhân viên nhà bếp Trường Tiểu học Chu Hoá sấy khô bát đũa đảm bảo an toàn vệ sinh trước khi cung cấp suất ăn trưa cho học sinh.

Thực tế cho thấy, với sự chủ động của các nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - chính quyền địa phương, công tác phòng, chống rét cho học sinh trên địa bàn xã Hy Cương đang được triển khai tích cực. Qua đó, góp phần đảm bảo sức khỏe của trẻ em, học sinh, tạo điều kiện thuận lợi duy trì ổn định hoạt động dạy và học.

Theo dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thời tiết miền Bắc vẫn sẽ xảy ra những đợt rét đậm, rét hại. Do đó, việc quan tâm, chăm lo sức khỏe học sinh không chỉ là giải pháp tình thế mà trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các nhà trường, góp phần đảm bảo chương trình giáo dục toàn diện ngay cả trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Hồng Nhung