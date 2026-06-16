Chủ động ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan

Thực hiện Văn bản số 10865 ngày 14/6/2026 của UBND tỉnh về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh chủ động ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương chủ động các phương án ứng phó với mưa lớn kéo dài.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bị động trong mọi tình huống; chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm, kinh phí theo phương châm “4 tại chỗ”; Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp (từ cấp Sở đến cấp trường) luôn trong trạng thái sẵn sàng kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai.

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt đối với các đơn vị, trường học thuộc địa phận nguy cơ cao, chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh bám sát thông tin dự báo các tháng 6,7,8 năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp.

Hiền Mai