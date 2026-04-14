Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, sử dụng điện phù hợp trong mùa cao điểm

Ngày 14/4, Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức hội nghị khách hàng nhằm gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe ý kiến đóng góp từ các khách hàng - những đối tác luôn đồng hành cùng sự phát triển của ngành điện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện nay, nguồn điện chủ lực trên địa bàn tỉnh đến từ Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Hòa Bình mở rộng với tổng công suất lớn, cùng 11 nhà máy thủy điện nhỏ và 431 hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Năm 2025, phụ tải điện của tỉnh tăng mạnh với công suất cực đại đạt 2.064 MW, tăng hơn 10% so với năm trước; sản lượng điện thương phẩm đạt gần 11 tỷ kWh, tăng 9,65%. Trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng tiếp tục chiếm tỷ trọng tiêu thụ lớn nhất.

Theo đánh giá của ngành điện, hệ thống lưới điện truyền tải gồm các trạm 500kV, 220kV và 110kV giữ vai trò then chốt nhưng đang đối mặt với tình trạng quá tải và thiếu dự phòng. Nhiều trạm 220kV như Việt Trì, Vĩnh Yên, Phú Thọ vận hành trong trạng thái đầy hoặc quá tải kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ phải cắt giảm phụ tải khi xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, một số dự án lưới điện chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng càng làm gia tăng áp lực vận hành hệ thống.

Trước thực trạng này, Công ty Điện lực Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định. Đáng chú ý, đơn vị đã ký cam kết tiết kiệm điện với 100% khách hàng, đạt sản lượng tiết kiệm hơn 266 triệu kWh; vận động hàng trăm doanh nghiệp tham gia chương trình điều chỉnh, dịch chuyển phụ tải, chuẩn bị nguồn điện dự phòng từ máy phát Diesel, từ đó, đảm bảo nguồn cung ứng điện an toàn, liên tục, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Bước sang năm 2026, nhu cầu điện trên địa bàn được dự báo tiếp tục tăng cao do mở rộng sản xuất công nghiệp, với tổng công suất đăng ký tăng thêm khoảng 2.000 MW trong giai đoạn 2026 -2028. Công suất cực đại toàn tỉnh có thể đạt khoảng 2.403 MW, tăng 12-14% so với năm 2025, thậm chí cao hơn trong điều kiện nắng nóng cực đoan.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới, đồng chí đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục quan tâm, ưu tiên đảm bảo nguồn điện cho tỉnh Phú Thọ, đặc biệt trong các thời điểm cao điểm; bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp và phát triển lưới điện theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh của phụ tải.

Đối với Công ty Điện lực Phú Thọ, cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, vận hành hệ thống điện; chủ động xây dựng các kịch bản cung ứng điện theo từng cấp độ; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nhất là các công trình chống quá tải; nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng.

Các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành điện trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với khả năng cung ứng điện, đặc biệt trong các tháng cao điểm nắng nóng; bố trí sản xuất linh hoạt; tích cực tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải theo khuyến cáo của ngành điện; thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bên cạnh đó, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển điện mặt trời theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm, giảm áp lực cho hệ thống điện, đồng thời góp phần tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định, UBND tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ngành điện và cộng đồng doanh nghiệp triển khai hiệu quả các giải pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, 30 khách hàng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được nhận Giấy khen của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Lê Minh