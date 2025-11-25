Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật

Ngày 25/11, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật với chủ đề: “Đồng hành phát triển toàn diện – Kiến tạo tương lai bền vững”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn

Dự Diễn đàn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đồng chí Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự đóng góp quý báu của các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; khẳng định hoạt động hợp tác địa phương và hợp tác doanh nghiệp là kênh kết nối thực chất, hiệu quả, góp phần triển khai, cụ thể hóa thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật với chủ đề: “Đồng hành phát triển toàn diện – Kiến tạo tương lai bền vững”.

Thủ tướng kêu gọi các địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng và gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển; không ngừng đóng góp cho sự thịnh vượng của hai quốc gia cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước, lãnh đạo địa phương hai nước Việt Nam – Nhật Bản tại diễn đàn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất sẽ là một dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường hợp tác đầy triển vọng đưa quan hệ song phương phát triển hơn nữa theo phương châm “chân thành - tình cảm - tin cậy - thực chất - hiệu quả - cùng có lợi”, đúng như mong muốn, nguyện vọng của cả hai đất nước, hai dân tộc.

Phát biểu tại Phiên toàn thể về tổng quan tình hình hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển và năng động nhất trong lịch sử hơn nửa thế kỷ qua. Đây là sự kiện mang dấu ấn đặc biệt, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Nhật Bản.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với thống đốc một số địa phương, doanh nghiệp của Nhật Bản.

Giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Phú Thọ và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Phú Thọ với Nhật Bản nói chung và với các địa phương của Nhật Bản nói riêng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong hành trình phát triển, tỉnh Phú Thọ luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược, tin cậy và giàu thiện chí. Với phương châm đó, quan hệ hợp tác Phú Thọ - Nhật Bản đã đạt được những kết quả quan trọng và đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại diễn đàn

Ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Tính đến tháng 10 năm 2025, tại Phú Thọ có hơn 76 dự án FDI của các nhà đầu tư Nhật Bản, tổng vốn đăng ký trên 2,07 tỷ USD. Các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Nhật Bản như Honda, Toyota, Sumitomo, Sojitz... đã góp phần định hình nền tảng công nghiệp hiện đại của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại diễn đàn

Về hợp tác địa phương, Phú Thọ hiện thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 4 địa phương của Nhật Bản gồm tỉnh Nara, tỉnh Akita, tỉnh Tochigi và thành phố Ichinoseki. Hợp tác về văn hóa, giáo dục đào tạo ngày càng đa dạng và đi vào chiều sâu. Nhật Bản cũng là quốc gia tích cực hỗ trợ ODA cho Phú Thọ.

Định hướng 5 nội dung hợp tác Phú Thọ - Nhật Bản trên các lĩnh vực: Kinh tế, đầu tư - Thương mại; hợp tác địa phương; giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực; Văn hóa - giao lưu nhân dân và hợp tác thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển ODA, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định cam kết của Phú Thọ xây dựng một hệ sinh thái đầu tư an toàn, tin cậy và hiệu quả dành cho các đối tác Nhật Bản.

Quang cảnh phiên toàn thể tại Diễn đàn

Chủ tịch UBND tỉnh Trân Duy Đông nhấn mạnh: “Bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở và động lực mạnh mẽ, Phú Thọ xác định khát vọng bứt phá để trở thành trụ cột kinh tế của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng thời vươn lên giữ vai trò một trung tâm công nghiệp quan trọng của cả nước.

Để thu hút những doanh nghiệp hàng đầu lựa chọn Phú Thọ làm điểm đến lâu dài, tỉnh phải kiến tạo nền tảng thật vững chắc dựa trên ba trụ cột chiến lược: hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thể chế minh bạch, thông thoáng; và nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng chuẩn mực của nền công nghiệp tương lai.

Tỉnh Phú Thọ cam kết không chỉ bảo đảm quỹ “đất sạch” sẵn sàng cho các dự án mà còn xây dựng một hệ sinh thái đầu tư an toàn, tin cậy và hiệu quả dành cho các đối tác Nhật Bản. Chúng tôi coi sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, nhất quán với phương châm: “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Với tấm lòng hiếu khách nồng hậu từ Vùng Đất Tổ linh thiêng và tinh thần quyết liệt hội nhập, Phú Thọ luôn mở rộng cánh cửa chào đón các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản đến Phú Thọ để cùng tỉnh khai phá tiềm năng, chia sẻ lợi ích và cùng kiến tạo một tương lai phát triển bền vững.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với thống đốc một số địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản

Trong chương trình Diễn đàn, sau Phiên toàn thể về tổng quan tình hình hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ đã tham dự các phiên thảo luận chuyên đề về: Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và nguồn nhân lực; Hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân; Hợp tác công nghệ cao và đổi mới sáng tạo và Hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm gian trưng bày của tỉnh Phú Thọ tại triển lãm Việt - Nhật

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã tham dự buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với thống đốc một số địa phương, doanh nghiệp của Nhật Bản. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu tỉnh Phú Thọ đã tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm địa phương Việt Nam - Nhật Bản.

Đinh Vũ