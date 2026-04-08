Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm việc với Tập đoàn Meiko Nhật Bản

Đưa dự án công nghệ cao của Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) vào cơ chế luồng xanh để tập trung hỗ trợ triển khai dự án trong thời gian sớm nhất. Đây là chỉ đạo của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tập đoàn Meiko Nhật Bản sáng 8/4.

Dự buổi làm việc có ông Sakate Atsushi - Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko; ông Tsuchibashi - Tổng giám đốc Công ty TNHH Meiko Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Công ty CP Thương mại Dạ Hợp, Công ty đầu tư hạ tầng KCN Yên Quang.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko Sakate Atsushi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Meiko cho biết: Tập đoàn hiện có 13 nhà máy sản xuất bản mạch, vi mạch điện tử, trong đó, 6 nhà máy tại Nhật Bản, 2 nhà máy tại Trung Quốc và 5 nhà máy tại Việt Nam. Tại KCN Bờ trái Sông Đà, tỉnh Phú Thọ, Tập đoàn có dự án nhà máy sản xuất lắp ráp bảng mạch in điện tử và sản phẩm điện tử; cho thuê nhà xưởng; cung cấp nước tinh khiết phục vụ sản xuất với tổng vốn đầu tư 350 triệu USD.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Sakate Atsushi - Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án triển khai theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đã đưa vào hoạt động từ Quý II/2025; giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành trong Quý IV/2026. Lãnh đạo Tập đoàn Meiko đề nghị tỉnh Phú Thọ quan tâm nghiên cứu nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung và đầu tư nâng cấp Trạm 110kV Hòa Bình từ 40 MVA lên 63 MVA để đảm bảo cấp điện ổn định cho doanh nghiệp hoạt động, cũng như đảm bảo công suất xử lý nước thải khi giai đoạn 2 của Nhà máy đi vào vận hành.

Về dự kiến triển khai Dự án sản xuất bản mạch điện tử PCB của Tập đoàn Meiko tại KCN Yên Quang giá trị đầu tư 200 triệu USD năm 2026 và 500 triệu USD vào năm 2030, lãnh đạo Tập đoàn Meiko đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để Dự án được khởi công vào tháng 6/2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao Dự án của Tập đoàn Meiko tại KCN Bờ trái Sông Đà và khẳng định lĩnh vực đầu tư của Tập đoàn về điện tử, bán dẫn, công nghiệp công nghệ cao là lĩnh vực tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, khuyến khích đầu tư. Vì vậy, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định cho các dự án hiện hữu của Tập đoàn tại KCN Bờ trái Sông Đà. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các KCN tỉnh hướng dẫn Công ty CP TM Dạ Hợp – Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Bờ trái Sông Đà điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng trạm biến áp 110kV hoàn thành trước 30/4. Chủ đầu tư KCN Bờ trái Sông Đà sớm đầu tư xây dựng trạm biến áp theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko Sakate Atsushi trao quà lưu niệm.

Về dự kiến triển khai Dự án sản xuất điện tử công nghệ cao của Tập đoàn Meiko tại KCN Yên Quang, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, trên cơ sở đó các sở, ngành liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh cấp quyết định chấp thuận đầu tư cho Tập đoàn; phối hợp hướng dẫn triển khai các bước đầu tư của Tập đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Meiko chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án đường vào KCN Yên Quang trước 10/5 để giao mặt bằng cho Công ty đầu tư hạ tầng KCN Yên Quang tiếp tục triển khai dự án đường vào KCN. Đề nghị Công ty Điện lực hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN trong khu vực. Công ty CP Thương mại Dạ Hợp và Công ty đầu tư hạ tầng KCN Yên Quang phối hợp nhà đầu tư nghiên cứu và thống nhất phương án đầu tư Trạm điện 110KV mới dùng chung cho cả 2 KCN trước 30/4.

Ban Quản lý các KCN chịu trách nhiệm đầu mối, phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành liên quan hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng; phòng cháy, chữa cháy; giải phóng mặt bằng; theo dõi, đôn đốc báo cáo tiến độ thường xuyên với Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời, phấn đấu đến tháng 6 năm 2026 khởi công xây dựng nhà máy. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh dự án của Tập đoàn Meiko là dự án công nghiệp công nghệ cao cần đưa dự án vào cơ chế luồng xanh để tập trung hỗ trợ triển khai dự án trong thời gian nhanh nhất.

Đinh Vũ