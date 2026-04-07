Chuẩn bị chu đáo cho sự kiện “Sắc màu du lịch Đất Tổ - Phú Thọ năm 2026”

Chiều 7/4, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Ban Tổ chức sự kiện “Sắc màu du lịch Đất Tổ - Phú Thọ năm 2026” tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức sự kiện “Sắc màu du lịch Đất Tổ - Phú Thọ năm 2026” đã công bố Quyết định số 303/QĐ-SVHTT&DL ngày 3/4/2026 của Sở VH,TT&DL về việc thành lập Ban tổ chức sự kiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Sự kiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng của tỉnh Phú Thọ gắn với không gian văn hóa phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, góp phần tôn vinh giá trị di sản văn hóa vùng đất cội nguồn gắn với phát triển du lịch. Đây cũng là dịp để tăng cường liên kết, hợp tác phát triển và quảng bá du lịch giữa Phú Thọ với các tỉnh, thành phố trong cả nước; tạo cơ hội giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế du lịch bền vững. Đồng thời triển khai hoạt động kích cầu du lịch Phú Thọ đồng bộ, toàn diện, hiệu quả.

Theo kế hoạch, sự kiện “Sắc màu du lịch Đất Tổ - Phú Thọ năm 2026” diễn ra từ ngày 22 - 26/4/2026 (tức ngày 6 - 10/3 âm lịch) tại khu vực sân khấu Công viên Văn Lang. Quy mô tổ chức khoảng 100 - 120 gian hàng.

Các nội dung, hoạt động của sự kiện gồm: Tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Phú Thọ; không gian check-in và trưng bày ảnh đẹp du lịch Phú Thọ; trưng bày, giới thiệu, quảng bá khu điểm, sản phẩm du lịch, các địa phương du lịch trọng điểm của tỉnh; trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch của Hiệp hội Du lịch tỉnh; trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực của các tỉnh, thành phố; giới thiệu, quảng bá ẩm thực, du lịch của các đơn vị tham gia theo hình thức xã hội hoá.

Ngoài ra còn có các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch, văn nghệ, trình diễn nghề truyền thống phục vụ du khách tham quan và lễ phát động “hưởng ứng kích cầu du lịch Phú Thọ năm 2026”.

Đồng chí Lê Hồng Khanh - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào kịch bản lễ khai mạc, thiết kế không gian trưng bày và điều phối các gian hàng du lịch, ẩm thực; đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và phòng, chống cháy nổ; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo nguồn điện và duy trì cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp tại các tuyến đường trọng điểm; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đa nền tảng về sự kiện...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Bùi Xuân Trường nhấn mạnh, sự kiện năm nay đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các đơn vị để đảm bảo tính chuyên nghiệp, an toàn và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách thập phương.

Các thành viên căn cứ nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng phương án chi tiết, đảm bảo tiến độ đã đề ra; chuẩn bị bài bản, chu đáo để sự kiện “Sắc màu du lịch Đất Tổ” năm 2026 thực sự là không gian văn hóa, du lịch rực rỡ, thu hút đông đảo du khách về với vùng đất cội nguồn.

Hương Lan