Chuẩn bị tâm lý vững vàng trước kỳ thi

Thời điểm này, hơn 62.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn “nước rút” chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Không chỉ là cuộc “so tài” về kiến thức, kỳ thi năm nay còn đặt ra yêu cầu cao hơn về sự chủ động thích ứng với những điểm mới trong cách thức tổ chức kỳ thi, đồng thời đòi hỏi học sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe và tâm lý vững vàng để đạt được kết quả tốt nhất.

Theo định hướng đổi mới giáo dục, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tiếp tục được điều chỉnh theo hướng đánh giá toàn diện năng lực học sinh. Nội dung đề thi được xây dựng bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, tăng cường câu hỏi vận dụng, giảm dần yêu cầu học thuộc máy móc. Điều này đòi hỏi học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức cơ bản, mà còn phải biết liên hệ, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, công tác tổ chức thi được siết chặt hơn về quy trình, từ khâu ôn tập, đăng ký dự thi đến việc đảm bảo an toàn, nghiêm túc trong phòng thi. Các trường THCS trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp, phân loại học sinh theo năng lực để có phương án bồi dưỡng sát thực tế.

Học sinh lớp 9B, Trường THCS Tây Cốc trong giờ ôn tập môn Ngữ văn.

Năm học này, Trường THCS Tây Cốc, xã Tây Cốc có 3 lớp 9 với tổng số 112 học sinh dự thi vào lớp 10. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập theo từng giai đoạn, kết hợp kiểm tra, đánh giá chất lượng thường xuyên để kịp thời điều chỉnh nội dung giảng dạy phù hợp với từng nhóm học sinh. Cô Nguyễn Thị Kim - giáo viên Ngữ văn của trường chia sẻ: “Với đặc thù môn Văn, chúng tôi không chỉ giúp học sinh nắm chắc kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng làm bài, cách diễn đạt mạch lạc, có chiều sâu. Trong quá trình ôn tập, giáo viên chú trọng hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức theo chuyên đề, luyện đề có chọn lọc, đồng thời tạo không khí học tập nhẹ nhàng để các em không bị áp lực. Việc tạo tâm lý ổn định cho học sinh là yếu tố quan trọng không kém kiến thức. Vì thế, tôi thường xuyên động viên, khích lệ, giúp các em tự tin vào khả năng của mình, tránh tâm lý lo lắng thái quá”.

Không chỉ nhà trường, mỗi gia đình cũng trở thành “hậu phương” vững chắc cho các sĩ tử. Những ngày này, nhiều phụ huynh đã chủ động điều chỉnh nhịp sinh hoạt, dành thời gian quan tâm, đồng hành cùng con. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích ở khu 9, phường Phong Châu có con gái đang học lớp 9 chia sẻ: “Kỳ thi vào lớp 10 đang đến gần, đây không chỉ là hành trình của con mà còn có sự đồng hành của cả bố mẹ. Gia đình tôi cố gắng sắp xếp thời gian đưa đón con , đảm bảo con có lịch học ổn định nhưng không bị quá tải. Quan trọng hơn là thường xuyên trò chuyện, lắng nghe để con cảm thấy yên tâm và tự tin hơn”.

Trước áp lực của kỳ thi, nhiều học sinh đã biết cách tự điều chỉnh kế hoạch học tập và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tình trạng học dồn dập, mất cân bằng. Giành giải Nhì cấp tỉnh môn Sinh học, em Bùi Ngọc Diệp lớp 9D - Trường THCS Hùng Vương có nguyện vọng thi vào lớp chuyên Sinh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Ngọc Diệp chia sẻ: “Em chia thời gian trong ngày thành từng khoảng rõ ràng, buổi sáng học ở trường, buổi chiều ôn lại kiến thức và làm bài tập, buổi tối dành thời gian luyện đề. Ngoài ra, em vẫn dành thời gian nghỉ ngơi, nghe nhạc hoặc vận động nhẹ để giữ tinh thần thoải mái. Có bố mẹ đồng hành, chăm sóc ăn uống đầy đủ, đúng giờ, nên em thấy mọi điều kiện ôn tập đều thuận lợi, giảm áp lực, căng thẳng”.

Em Bùi Ngọc Diệp - lớp 9D, Trường THCS Hùng Vương chủ động sắp xếp thời gian tự học để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Thực tế cho thấy, bên cạnh kiến thức, tâm lý là yếu tố quyết định đến kết quả kỳ thi. Nhiều học sinh có học lực khá nhưng do áp lực, lo lắng đã không phát huy được hết khả năng. Do đó, các nhà trường, giáo viên và phụ huynh cần tạo môi trường học tập tích cực, giảm áp lực không cần thiết, giúp học sinh giữ được sự tự tin, bình tĩnh. Trong giai đoạn “nước rút”, học sinh không nên học quá sức, cần xen kẽ giữa học và nghỉ, duy trì chế độ sinh hoạt điều độ. Cần tránh so sánh bản thân với bạn bè, tập trung vào mục tiêu và năng lực của chính mình.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT là cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của mỗi học sinh. Sự đồng hành của gia đình, sự tận tâm của thầy cô cùng với nỗ lực tự thân của học sinh sẽ giúp các em bước vào kỳ thi với tâm thế chủ động, tự tin. Khi tâm lý được chuẩn bị tốt, mỗi sĩ tử sẽ có cơ hội phát huy tối đa năng lực, đạt được kết quả xứng đáng với những tháng ngày miệt mài ôn luyện.

Hồng Nhung