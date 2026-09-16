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Chung khảo Cuộc thi Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2026-2027

Chiều 16/9, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức vòng chung khảo Cuộc thi Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2026-2027.

Chung khảo Cuộc thi Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2026-2027

Các ý tưởng xuất sắc được chọn lựa tham gia thuyết trình, bảo vệ trực tiếp trước Hội đồng giám khảo.

Cuộc thi năm nay thu hút 215 đề tài, ý tưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên đăng ký tham dự, cho thấy sự quan tâm và tinh thần chủ động tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Qua vòng sơ khảo, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 49 ý tưởng vào vòng chung khảo, trong đó có 6 ý tưởng xuất sắc được chọn thuyết trình, bảo vệ trực tiếp trước Hội đồng giám khảo.

Các ý tưởng dự thi có nội dung phong phú, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, khoa học xã hội; tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, hướng tới khả năng ứng dụng và tạo ra giá trị phục vụ cộng đồng.

Nổi bật trong số đó là ý tưởng “Thiết kế hệ thống phân loại rác thải tái chế ứng dụng thị giác máy tính trên nền tảng ESP32-CAM”, hướng tới ứng dụng công nghệ trong phân loại rác thải, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tái chế và bảo vệ môi trường.

Ý tưởng “Xây dựng hệ sinh thái học tập đa phương tiện thông qua chủ đề tiếp bước cha ông trong Tiếng Việt 5” khai thác công nghệ và các hình thức học tập đa phương tiện nhằm đổi mới phương pháp dạy học, tăng tính tương tác và hứng thú học tập cho học sinh...

Chung khảo Cuộc thi Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2026-2027

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi có thành tích xuất sắc.

Tại vòng chung khảo, đại diện các nhóm sinh viên trực tiếp thuyết trình, làm rõ mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và những kết quả dự kiến của từng đề tài. Phần trình bày của các nhóm cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong quá trình xây dựng ý tưởng, khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành và kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Không chỉ giới thiệu ý tưởng, các nhóm còn tham gia trao đổi, trả lời câu hỏi và bảo vệ quan điểm nghiên cứu trước Hội đồng giám khảo. Những câu hỏi tập trung vào cơ sở khoa học, tính khả thi, hiệu quả ứng dụng và hướng phát triển của đề tài đã tạo nên không khí tranh luận học thuật sôi nổi, giúp sinh viên nhìn nhận rõ hơn những ưu điểm, hạn chế để tiếp tục hoàn thiện ý tưởng.

Chung khảo Cuộc thi Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2026-2027

Ban tổ chức trao giải và chúc mừng đội thi đạt giải Nhì tại vòng chung khảo.

Kết thúc vòng chung khảo, ban tổ chức trao 2 giải Nhất và 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 35 giải Khuyến khích cho các đội thi.

Cuộc thi Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2026-2027 góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Hùng Vương, tạo môi trường để sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn. Qua đó, từng bước hình thành tinh thần nghiên cứu độc lập, khuyến khích sinh viên chủ động tìm tòi, đề xuất các giải pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Chung khảo Cuộc thi Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2026-2027

Toàn cảnh hội thi.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ý tưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên cuộc thi Công nghệ Giáo dục Đổi mới phương pháp dạy học Ứng dụng Đại học Đa phương tiện Bảo vệ môi trường
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