Chung tay gây dựng tủ sách, lan tỏa văn hóa đọc đến xã vùng cao Vân Sơn

Những ngày trung tuần tháng 5, các bạn học sinh, sinh viên thuộc dự án “Tủ sách dùng chung - sách và niềm đam mê khám phá thế giới sống” tại Thủ đô Hà Nội đã thực hiện một hành trình đầy ý nghĩa. Họ đã vượt qua những cung đường đèo dốc quanh co đang trong quá trình cải tạo để mang những cuốn sách quý đến với thầy và trò trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Lũng Vân, thuộc xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ để khơi dậy tình yêu tri thức và tinh thần sẻ chia với vùng cao còn nhiều gian khó.

Đoàn tặng sách cùng giáo viên và học sinh Trường TH&THCS Lũng Vân, xã Vân Sơn.

Vân Sơn là một xã vùng cao khó khăn, nơi tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, điều kiện tiếp cận với các nguồn tư liệu học tập, giải trí của học sinh còn thiếu. Nhiều em nhỏ nơi đây hằng ngày đến lớp vẫn còn thiếu sách, vở, tài liệu tham khảo. Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, nhóm du học sinh tại chỗ, học sinh tại Hà Nội đã khởi xướng và kết nối hành trình mang ánh sáng tri thức, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dự án trong việc lan tỏa văn hóa đọc đến các vùng miền gian khó trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Trong chuyến xe hướng về vùng cao Vân Sơn lần này có sự góp mặt của những người trẻ giàu nhiệt huyết như em Nguyễn Thị Hải Anh (du học sinh Đại học Dundee, Scotland, Vương quốc Anh), em Nguyễn Anh Đức (du học sinh Canada), cùng các bạn học sinh thuộc khối Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có chung niềm đam mê với sách.

Em Triệu Bảo Thư - học sinh lớp 11A2, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Đại học Sư phạm Hà Nội, Trưởng nhóm dự án chia sẻ trải nghiệm của bản thân về tình yêu đọc sách.

Giai điệu violon, ghi-ta mộc mạc vang lên giữa không gian phòng đọc sách thành một không gian văn hóa đa sắc màu.

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia buổi lễ trao tặng sách, em Triệu Bảo Thư - học sinh lớp 11A2, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành - Đại học Sư phạm Hà Nội, Trưởng nhóm dự án cho biết, khi còn nhỏ, em mơ ước là tự mình đọc được những câu chuyện cổ tích, khi lớn lên được đọc những cuốn sách khoa học để mở ra cánh cửa giải đáp muôn vàn tò mò về thế giới tự nhiên, định hình tư duy nghiên cứu và cách nhìn nhận đúng đắn về cuộc sống. Đối với những bạn trẻ thực hiện dự án, đọc sách không đơn thuần là một sở thích, mà là hành trình học cách suy nghĩ sâu sắc hơn, hiểu rằng đằng sau mỗi điều nhỏ bé trong cuộc sống đều là một thế giới thú vị cần khám phá.

Khát vọng ấy được đoàn tình nguyện gửi gắm trọn vẹn vào chương trình giao lưu, nơi các anh chị cùng các em nhỏ ngồi lại bên nhau, lật từng trang sách, chia sẻ những cảm nhận chân thành và cùng hòa giọng trong các ca khúc ý nghĩa về thầy cô, mái trường. Sự kết hợp hài hòa giữa những trang sách và tiếng đàn violon, ghi-ta mộc mạc vang lên giữa không gian phòng đọc thành một không gian văn hóa đa sắc màu, khơi dậy những khát vọng và nuôi dưỡng tâm hồn tuổi trẻ.

Nhìn những cuốn sách mới được nâng niu trên những bàn tay nhỏ nhắn, em Bùi Khánh Ly - học sinh lớp 7A2, xóm Nghẹ không giấu nổi niềm vui sướng và sự xúc động khi được tham gia một chương trình ý nghĩa, được học hỏi nhiều điều bổ ích từ các anh, chị đi trước.

Thành viên trong nhóm Dự án tặng những cuốn sách ý nghĩa cho học sinh Trường TH&THCS Lũng Vân.

Theo chia sẻ của PGS.TS Trần Thị Thanh Bình - giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, người kết nối, đồng hành cùng chương trình trong suốt 3 năm qua, dự án “Tủ sách dùng chung” đã được các thế hệ học sinh, sinh viên lan tỏa tích cực tại nhiều ngôi trường, mang những cuốn sách giá trị đến tận tay các bạn nhỏ vùng sâu, vùng xa nhằm giúp các em theo đuổi ước mơ. Đây là lần thứ 6 hành trình nhân văn này đến với học sinh nông thôn, miền núi. Trong chuyến đi này, hơn 200 đầu sách từ văn học, kỹ năng sống, khoa học đến khám phá vũ trụ đã được trao tặng trở thành những người bạn đồng hành mới của học sinh Vân Sơn.

Với chủ đề “Sách và niềm đam mê khám phá thế giới”, Ban tổ chức hy vọng sẽ khơi dậy trong các em trí tò mò, mong muốn tìm hiểu thế giới xung quanh. Từ những trang sách, sẽ giúp những em nhỏ nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà khoa học, biết yêu thiên nhiên, cuộc sống và tự tin kiến tạo tương lai của chính mình.

Trường TH&THCS Lũng Vân, xã Vân Sơn tặng giấy khen cho các thành viên Dự án.

Ghi nhận và khích lệ tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của thế hệ trẻ, Ban Giám hiệu nhà trường trao tặng Giấy khen cho các thành viên xuất sắc của Dự án “Tủ sách dùng chung - sách và niềm đam mê khám phá thế giới sống”. Đánh giá về ý nghĩa của hoạt động, thầy giáo Hà Văn Biển - giáo viên nhà trường khẳng định, dự án là một sáng kiến cộng đồng vô cùng thiết thực, trở thành cầu nối giúp học sinh thỏa mãn niềm đam mê khám phá, nâng cao tri thức và bồi dưỡng tâm hồn.

Các thành viên Dự án đọc và trao đổi về nội dung các cuốn sách cùng học sinh nhà trường.

Hành trình kết nối tri thức, sẻ chia yêu thương của dự án “Tủ sách dùng chung” đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng thầy và trò nơi vùng cao Vân Sơn. Những trang sách hôm nay chính là hạt giống tâm hồn mang theo niềm tin mãnh liệt về sự đổi thay của một vùng đất khó. Hành trình nhân văn ấy sẽ còn tiếp tục được nối dài, lan tỏa mạnh trong cộng đồng.

Hương Lan