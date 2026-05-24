Thanh niên xã Vĩnh Tường xung kích bảo vệ môi trường

Những ngày cuối tuần, hình ảnh màu áo xanh thanh niên xuất hiện trên khắp các tuyến đường của xã Vĩnh Tường đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Từ dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh đến tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tuổi trẻ xã Vĩnh Tường đang phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Tường hiện có 63 đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc với 3.094 đoàn viên; trong đó có 37 chi đoàn dân cư và 26 chi đoàn khối cơ quan, đơn vị, trường học. Với lực lượng đoàn viên đông đảo, tổ chức Đoàn đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt trong nhiều phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường.

Đoàn viên thanh niên tham gia quét dọn vệ sinh môi trường tại Khu lưu niệm Bác Hồ.

Thời gian qua, tuổi trẻ xã Vĩnh Tường luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phát huy vai trò, sức trẻ trong các hoạt động cộng đồng. Đa số thanh niên có tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, ý thức xây dựng quê hương, chủ động tham gia các phong trào do Đoàn phát động. Tuy nhiên, trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường và sự phát triển mạnh của mạng xã hội, một bộ phận thanh niên còn thiếu ý thức chấp hành pháp luật, ảnh hưởng đến việc tập hợp, giáo dục đoàn viên hiện nay.

Trước thực tế đó, Đoàn Thanh niên xã đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên và người dân về bảo vệ môi trường. Từ đầu năm đến nay, Đoàn xã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang Fanpage “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ”, xây dựng video AI tuyên truyền, lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong các buổi sinh hoạt Đoàn - Đội và các cuộc thi trực tuyến. Các hoạt động đã thu hút hơn 30 nghìn lượt tương tác của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.

Đoàn viên cắt tỉa hàng cây xanh trên các tuyến đường khu dân cư Phúc Lập Ngoài.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc vận động người dân vứt rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường nhằm bảo vệ nguồn nước và môi trường sống. Qua đó, ý thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Hoàng Mỹ Hoa - Bí thư Đoàn xã Vĩnh Tường cho biết: Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ lâu dài và cần sự chung tay của cả cộng đồng, Đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Chúng tôi không chỉ tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường mà còn chú trọng tuyên truyền để nâng cao ý thức cho đoàn viên và người dân. Qua các phong trào, vai trò xung kích của tuổi trẻ ngày càng được khẳng định.

Phát huy tinh thần “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”, từ đầu năm đến nay, Đoàn thanh niên xã đã triển khai 12 đợt ra quân cao điểm vệ sinh môi trường tại các tuyến đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, cơ quan, đơn vị; đồng thời vệ sinh, chỉnh trang Đền liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, khu lưu niệm Bác Hồ trên địa bàn với hơn 5.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Mỗi đợt ra quân, đoàn viên thanh niên tích cực quét dọn đường làng, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, bóc xóa biển quảng cáo sai quy định, thu gom và xử lý rác thải. Nhiều tuyến đường thanh niên tự quản được duy trì thường xuyên, góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, văn minh.

Song song với hoạt động vệ sinh môi trường, công tác trồng và chăm sóc cây xanh cũng được tuổi trẻ địa phương triển khai hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Tường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu mỗi năm trồng mới từ 1.000 cây xanh, cây hoa, các đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc đã tích cực hưởng ứng bằng nhiều hoạt động cụ thể.

Từ đầu năm đến nay, toàn xã đã trồng mới 650 cây xanh, cây hoa tại khuôn viên trường học, cơ quan, đơn vị và các tuyến đường thanh niên tự quản trên địa bàn, không chỉ tạo cảnh quan xanh mát mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chăm sóc, bảo vệ môi trường.

Bí thư chi đoàn Lê Văn Lộc - khu Nhật Tân chia sẻ: Mỗi lần tham gia dọn vệ sinh hay trồng cây xanh, em cảm thấy mình đang góp phần nhỏ bé để quê hương sạch đẹp hơn. Các hoạt động này cũng giúp đoàn viên thanh niên gắn kết với nhau và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên nhặt cỏ, chăm sóc cảnh quan tại Nghĩa trang liệt sĩ.

Nổi bật trong phong trào bảo vệ môi trường của tuổi trẻ xã Vĩnh Tường là mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”. Hoạt động được duy trì thường xuyên, đặc biệt trong các dịp cao điểm như chào mừng Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Cùng với đó, các mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Đổi rác lấy cây, chung tay bảo vệ môi trường” cũng được triển khai hiệu quả tại nhiều chi đoàn, liên đội trường học. Những mô hình này không chỉ góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn giúp đoàn viên, học sinh hình thành thói quen sống xanh, thân thiện với môi trường ngay từ nhỏ.

Đoàn viên quét dọn vệ sinh môi trường và thực hiện bỏ rác thải vào các thùng đựng đúng nơi quy định trên các tuyến đường giao thông trong xã.

Bà Nguyễn Thị Toẻn - khu Phúc Lập Ngoài người dân địa phương nhận xét: Nhờ các hoạt động của thanh niên mà đường làng, ngõ xóm sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Các cháu đoàn viên rất nhiệt tình, cứ cuối tuần lại ra quân dọn dẹp nên người dân chúng tôi cũng nâng cao ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung.

Không chỉ trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tuổi trẻ xã Vĩnh Tường còn tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, các nhà trường triển khai nhiều hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Qua các phong trào, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên ngày càng được phát huy.

Theo Bí thư Đoàn xã Vĩnh Tường, thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền; vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn và xây dựng các tuyến đường thanh niên kiểu mẫu.

Chúng tôi xác định mỗi đoàn viên thanh niên phải là một tuyên truyền viên tích cực về bảo vệ môi trường. Khi ý thức được nâng lên, các hoạt động sẽ không chỉ dừng ở phong trào mà trở thành việc làm thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường sống bền vững cho địa phương.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ xã Vĩnh Tường đang tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trong công tác bảo vệ môi trường. Những màu áo xanh trên các tuyến đường quê không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn lan tỏa thông điệp sống xanh, sống trách nhiệm tới cộng đồng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dương Chung