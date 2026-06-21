Chung tay xây dựng đô thị văn minh

Những năm qua, phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội tích cực tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng đô thị văn minh. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhiều công trình thiết thực được triển khai, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Người dân phường Việt Trì tích cực hưởng ứng phong trào làm đường giao thông nội khu.

Từ năm 2020 đến nay, MTTQ phường Việt Trì đã huy động hơn 12,5 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, hạ tầng giao thông và các công trình tín ngưỡng trên địa bàn. Trong lĩnh vực văn hóa, MTTQ phường đã huy động 4,5 tỷ đồng để sửa chữa 7 nhà văn hóa và xây mới 4 nhà văn hóa khu dân cư. Các công trình sau khi hoàn thành đã tạo không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, đáp ứng nhu cầu hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân.

Đối với hạ tầng giao thông, hơn 3 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động đã được Nhân dân và các tổ chức, cá nhân đóng góp để nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường nội phường và ngõ xóm. Nhờ đó, hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn góp phần xây dựng diện mạo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cùng với phát triển hạ tầng, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm. Thông qua vận động xã hội hóa, phường đã huy động trên 5 tỷ đồng để chỉnh trang, tu bổ các đền, đình, chùa trên địa bàn. Những công trình này góp phần gìn giữ giá trị văn hóa, lịch sử, đồng thời tạo điểm nhấn cảnh quan và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, nhiều điểm vui chơi cho trẻ em, sân tập thể dục thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng được xây dựng, nâng cấp. Các mô hình như “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường nở hoa”, “Gia đình xanh - sạch - đẹp” tiếp tục được duy trì và nhân rộng, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và chất lượng môi trường sống.

Một trong những điểm sáng trong phong trào xây dựng đô thị văn minh là khu 7. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Người dân trong khu đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera an ninh và chỉnh trang cảnh quan đô thị. Đặc biệt, Nhân dân và các nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa khu dân cư, trong đó người dân đóng góp trên 700 triệu đồng, phần còn lại được Nhà nước hỗ trợ. Đến nay khu 7 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đạt trên 42 triệu đồng/người/năm; 99,77% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.

Không chỉ tạo nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng, thiết chế văn hóa, các phong trào còn góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Với những cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, MTTQ phường Việt Trì tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại. Giai đoạn 2020 – 2025, hằng năm qua bình xét, 100% khu dân cư giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, trên 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa....

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Việt Trì Đỗ Thị Minh Nguyệt cho biết: “Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để phường tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh trong giai đoạn tới. MTTQ phường sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm phát huy cao nhất vai trò chủ thể của Nhân dân trong tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự đô thị. Cùng với đó, MTTQ phường sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và khu dân cư huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng, thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh; nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả, các tuyến đường kiểu mẫu, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”.

Lệ Oanh