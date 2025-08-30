Chương trình “Mẹ đỡ đầu” – Thắp sáng hy vọng cho năm học mới

Trong những ngày cả nước rộn ràng chuẩn bị bước vào năm học mới, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai đã mang đến hơi ấm yêu thương cho nhiều học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh, thắp sáng hy vọng để các em tự tin bước tiếp con đường học tập.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Bôi đưa các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do hội nhận đỡ đầu mua sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới.

“Bà ơi, cháu đã có đủ sách bút để đi học rồi” – câu nói ngập ngừng mà đầy xúc động của em Bùi Thị Thùy Dung, học sinh lớp 6, trường TH&THCS Kim Bôi khiến nhiều người rưng rưng. Bố mất sớm, mẹ bỏ đi, Dung sống với bà nội nhưng bà đau yếu thường xuyên. Cuộc sống chật vất khiến ngay cả một bộ đồng phục, một chiếc cặp mới cũng trở thành niềm mơ ước đối với Dung. Được các mẹ đỡ đầu đưa đi hiệu sách trực tiếp lựa chọn sách vở và đồ dùng học tập, Dung không khỏi xúc động: Em sẽ cố gắng học giỏi để sau này giúp đỡ bà và không phụ lòng các mẹ đã yêu thương em.

Cùng với Dung còn có 6 em nhỏ trên địa bàn xã Kim Bôi có hoàn cảnh khó khăn đã được trao tặng sách vở, đồ dùng học tập, cặp sách và quần áo chuẩn bị cho năm học mới. Đồng chí Bùi Thị Hợi – Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Bôi cho biết: Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu – yêu thương và sẻ chia”, Hội LHPN xã phối hợp với Chi hội Phụ nữ Công an xã đã trao 7 suất quà cho 7 em có hoàn cảnh khó khăn do hội nhận đỡ đầu trị giá 5 triệu đồng nhân dịp năm học mới. Những suất quà là cặp sách, đồ dùng học tập, quần áo mới ... do tự các con lựa chọn. Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chúng tôi mong có thể động viên tinh thần, giúp các con thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Trong dịp chuẩn bị năm học mới 2025– 2026, hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã vận động hàng nghìn suất quà gồm cặp sách, áo đồng phục, bộ sách giáo khoa và học bổng. Đặc biệt, ở những vùng sâu, vùng xa – nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, các cấp hội có những cách làm sáng tạo, thiết thực để không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn nhận đỡ đầu lâu dài, giúp các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điểm tựa trên con đường học tập. Đó không chỉ là sự sẻ chia mà còn là tình thương và trách nhiệm được lan tỏa.

Một điển hình tiêu biểu là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Vang. Hiện nay, hội đang nhận đỡ đầu 8 em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Để có thêm nguồn hỗ trợ, Hội đã phát động phong trào thu gom rác thải nhựa bán gây quỹ. Những chiếc chai nhựa tưởng chừng vô giá trị, qua bàn tay gom góp của hội viên, đã hóa thành những suất học bổng, bộ sách vở, tấm áo mới gửi đến các em. Chị Bùi Thị Chiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Vang chia sẻ: “Ở mỗi chi hội trung tâm, chúng tôi đặt một thùng chứa rác thải nhựa, hội viên cùng nhau thu gom chai lọ, vỏ hộp bỏ vào đó, đến cuối tháng mang bán để gây quỹ. Số tiền tuy nhỏ bé nhưng được dành trọn vẹn để hỗ trợ cho các cháu mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn”.

Đến nay, từ sự đóng góp của hội viên và nguồn quỹ thu gom rác thải nhựa, hội đã hỗ trợ cho các cháu hơn 16,5 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, hội còn mở rộng kết nối với nhiều kênh nhân đạo, lan tỏa hơn nữa những vòng tay yêu thương, tiếp thêm động lực để các em vững vàng đến trường.

May mắn khi có con gái nhỏ Bùi Nguyễn Hà Phương, sinh năm 2019, được Hội LHPN xã Mường Vang nhận đỡ đầu, chị Bùi Thị Sẹ ở xóm Khụ không giấu nổi sự xúc động. Những món quà giản dị mà ấm áp vào dịp lễ, Tết, hay trước thềm năm học mới đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao cho ba mẹ con. Chị nghẹn ngào chia sẻ: “Sự quan tâm, hỗ trợ của các mẹ trong hội phụ nữ đã giúp cuộc sống của mẹ con tôi vơi bớt phần nào khó khăn. Quý giá hơn, đó là niềm tin, là động lực để tôi cố gắng cho con tiếp tục đến trường, theo đuổi ước mơ con chữ.”

Chị Bùi Thị Chiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Vang trao quà cho các em nhỏ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới.

Gia cảnh chị Sẹ thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng mất sớm, bản thân mang khuyết tật, chị vẫn gắng gượng làm thuê đủ nghề để lo cho 2 con. Nhưng công việc bấp bênh, thu nhập ít ỏi chẳng thể đủ cho cuộc sống thường nhật. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, sự đồng hành của Hội Phụ nữ xã Mường Vang không chỉ giúp mẹ con chị vượt qua những thiếu thốn vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Đặc biệt, ngoài việc nhận đỡ đầu thường xuyên, hội kết nối với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup để hỗ trợ gia đình chị. Những bàn tay sẻ chia ấy đã và đang thắp lên niềm tin, giúp mẹ con chị Sẹ có thêm hy vọng.

Theo tổng hợp của Hội LHPN tỉnh, hiện nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã nhận đỡ đầu hơn 1 nghìn trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ trung bình 500 ngàn đồng/tháng đến năm 18 tuổi. Các hình thức hỗ trợ được thực hiện đa dạng như: Hỗ trợ tiền nuôi dưỡng hàng tháng, hỗ trợ mua sắm dụng cụ học tập, vật dụng cho sinh hoạt hàng ngày, hỗ trợ gạo, các nhu yếu phẩm, phân công người chỉ bảo việc học hành, nấu ăn... Không dừng lại ở việc trao quà, nhiều “người mẹ đỡ đầu” còn đồng hành dài lâu cùng các em, thường xuyên thăm hỏi, động viên, kèm cặp bài vở. Ở nhiều nơi, những hội viên phụ nữ nhận đỡ đầu còn trở thành chỗ dựa tinh thần, chia sẻ với trẻ em thiếu vắng vòng tay cha mẹ.

Tiếng trống khai trường sắp điểm, từ thành thị đến nông thôn, một năm học mới đã sẵn sàng với những bộ đồng phục mới và những trang sách mới. Giữa không khí ấy, chương trình “Mẹ đỡ đầu” như một nhịp cầu nối, đưa trẻ em nghèo đến gần hơn với ước mơ học tập, mở ra cánh cửa tri thức. Và hơn hết, nó khẳng định tình thương được sẻ chia, hy vọng sẽ được thắp sáng, để mỗi năm học mới trở thành hành trình của niềm tin và nghị lực.

Đinh Hòa