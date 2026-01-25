Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và biểu dương người cao tuổi tiêu biểu

Tối 25/1 tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và biểu dương NCT tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 33 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, các cơ quan Trung ương.

Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đại diện lãnh đạo, cán bộ Hội NCT tỉnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về NCT, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khẳng định: Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc ta đã thành công rực rỡ.

Đại hội XIV thực sự là dấu mốc quan trọng, là Đại hội đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh vươn lên của dân tộc Việt Nam. Đây là thắng lợi của ý Đảng hòa quyện với lòng dân, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, phát huy ý chí tự lực, tự cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu theo dõi chương trình văn nghệ theo hình thức trực tuyến.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng với chủ đề “Hào khí Diên Hồng trong kỷ nguyên mới” gồm các tiết mục văn nghệ tràn đầy khí thế cách mạng và niềm tin, tự hào dân tộc. Các tiết mục biểu diễn, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước và tri ân những đóng góp của NCT được dàn dựng công phu, đặc sắc...

Lời ca, tiếng hát, điệu múa do NCT và các nghệ sĩ thể hiện với tình cảm sâu nặng nghĩa tình với Đảng, đất nước, Nhân dân, đời đời khắc ghi công ơn của Bác Hồ kính yêu. Khơi nguồn cảm hứng lịch sử, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần đưa dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những ngày gần đây, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ tổ chức hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà cho hơn 20.000 NCT có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với tổng trị giá gần 11 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Hội NCT Việt Nam đã tri ân và tặng quà cho 34 NCT tiêu biểu; tặng kinh phí 250 triệu đồng hỗ trợ NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP Hà Nội.

Đức Anh