Chuyện khởi nghiệp của những “ông chủ trẻ”

Chưa bao giờ tinh thần khởi nghiệp lại có sức lan tỏa mạnh mẽ như hiện nay, nhất là ở thế hệ trẻ. Tuổi trẻ luôn thể hiện bản lĩnh, mạnh dạn tìm kiếm cơ hội và chinh phục những thử thách mới trên con đường khởi nghiệp. Mỗi người một tư duy, một hướng đi, nhưng với cách làm sáng tạo và thành công đạt được, họ đã và đang truyền đi những cảm hứng tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần khởi nghiệp.

Câu chuyện khởi nghiệp từ đam mê bảo tồn và phát triển thương hiệu trà hoa vàng Tam Đảo của chàng trai trẻ Nguyễn Đức Độ, thôn Quan Ngoại, xã Tam Dương Bắc là minh chứng rõ nét.

Nguyễn Đức Độ là sinh viên Học viện Nông nghiệp tâm huyết với công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu. Những năm 2014 - 2015, khi chứng kiến các thương lái Trung Quốc thu mua tận diệt cây trà hoa vàng tại Việt Nam nói chung và vùng núi Tam Đảo nói riêng, anh quyết tâm làm một điều gì đó. Để bảo tồn và phát triển loài cây quý hiếm này, cùng với việc nhân giống, Nguyễn Đức Độ đã nghiên cứu ra nhiều sản phẩm từ trà hoa vàng.

Sau nhiều năm nghiên cứu và nhân giống, năm 2017, chàng trai trẻ Nguyễn Đức Độ đã xây dựng được vườn dược liệu với diện tích hơn 3ha. Đồng thời, cho ra mắt nhiều sản phẩm mang thương hiệu Trà hoa vàng Tam Đảo (TĐ-Golden Teaviet) như: Hoa trà hoa vàng sấy thăng hoa, trà túi lọc, trà lá trà hoa vàng... Đến nay, thương hiệu Trà hoa vàng Tam Đảo đã không còn xa lạ với nhiều người và rất được thị trường ưa chuộng. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Đức Độ đang nghiên cứu để tiếp tục cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao từ trà hoa vàng, bền bỉ nuôi khát vọng mang sản phẩm vươn xa, quảng bá tới bạn bè quốc tế.

Còn câu chuyện khởi nghiệp của anh Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nấm Tam Đảo, xã Tam Đảo thì lại khác: Khởi nghiệp từ khát khao làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Anh Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Hợp tác xã Nấm Tam Đảo giới thiệu sản phẩm với đối tác.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải và thử sức tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cuộc sống của anh Huy khá ổn định. Không bằng lòng với những gì đang có, năm 2009, anh quyết định nghỉ việc về quê thành lập HTX Nấm Tam Đảo. Bước đầu, HTX tập trung sản xuất nấm bào ngư, nấm linh chi. Sau khi nghiên cứu kỹ tiềm năng, thế mạnh của địa phương cũng như nhu cầu của thị trường, HTX chuyển sang trồng nấm đông trùng hạ thảo. Đây là loại nấm có nguồn gen quý hiếm, cho giá trị kinh tế cao.

Để hoạt động sản xuất của HTX phát triển theo hướng bền vững, anh Huy đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chủ trương, định hướng của tỉnh và các địa phương. Theo đó, HTX tích cực tham gia các chương trình khuyến công, chương trình OCOP, đến nay đã có 11 sản phẩm đạt OCOP 3 sao và 4 sao, gồm đông trùng hạ thảo tươi, khô, trà và viên nang. Ngoài ra, sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa của HTX được chứng nhận là Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.

Với những kết quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh, HTX Nấm Tam Đảo và cá nhân anh Nguyễn Quốc Huy đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen, cúp vàng... của các cấp chính quyền, bộ, ngành. Đặc biệt, với mô hình nông nghiệp tuần hoàn “Dâu tằm - tơ lụa - đông trùng hạ thảo”, HTX Nấm Tam Đảo đã được Liên minh HTX Việt Nam tôn vinh và trao giải “Ngôi sao HTX năm 2025”. Anh Huy chia sẻ: Giải thưởng “Ngôi sao HTX năm 2025” là minh chứng cho hướng đi khác biệt và bền vững của một tập thể nông dân đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Với mô hình nông nghiệp tuần hoàn kết hợp giữa dâu tằm - tơ lụa - đông trùng hạ thảo, HTX Nấm Tam Đảo không chỉ tạo sinh kế cho hàng trăm hộ nông dân mà còn góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ cao.

Chuyện khởi nghiệp của Nguyễn Đức Độ và Nguyễn Quốc Huy chỉ là hai trong số hàng trăm câu chuyện khởi nghiệp thành công được viết lên từ ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ. Để tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ, ngoài việc tuyên truyền, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, các cấp, ngành, chính quyền địa phương đã và đang định hướng, xây dựng những chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế, vốn vay, trợ giúp pháp lý... Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, nhất là giới trẻ xây dựng ý tưởng và mạnh dạn thử sức với các mô hình khởi nghiệp.

Trần Tỉnh - Dương Chung