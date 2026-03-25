Có nên làm cách âm ô tô? Chuyên gia chia sẻ 5 vị trí nên xử lý

Tiếng ồn khi lái xe không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung và trải nghiệm của người cầm lái. Đặc biệt với điều kiện giao thông tại Việt Nam, việc xe bị ồn là điều rất phổ biến. Vậy có nên làm cách âm ô tô không và nên xử lý ở đâu để hiệu quả nhất? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu chi tiết từng vị trí nên xử lý theo góc nhìn từ chuyên gia.

Nguyên nhân khiến xe ô tô bị ồn

Tiếng ồn trên ô tô đến từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó phổ biến nhất gồm:

Tiếng lốp: Đây là nguyên nhân chính khi xe chạy ở tốc độ trung bình đến cao. Lốp ma sát với mặt đường, đặc biệt là đường nhám hoặc bê tông, sẽ tạo ra âm thanh vọng vào khoang cabin.

Tiếng động cơ: Dù xe xăng hay diesel, tiếng động cơ vẫn truyền qua vách ngăn khoang máy vào cabin, nhất là khi tăng tốc hoặc xe đã sử dụng lâu năm.

Đường xấu: Mặt đường gồ ghề khiến hệ thống treo hoạt động liên tục, gây rung và tạo tiếng vọng từ gầm xe lên khoang nội thất.

Có nên làm cách âm ô tô không?

Vậy liệu có nên làm cách âm ô tô không? Dưới đây là 3 lợi ích cụ thể:

Giảm tiếng ồn rõ rệt: Khi xử lý đúng kỹ thuật, độ ồn trong cabin có thể giảm từ 30-60%, giúp không gian xe trở nên êm ái hơn đáng kể.

Tăng trải nghiệm lái: Một khoang xe yên tĩnh giúp bạn tập trung hơn khi lái, đồng thời nâng cao trải nghiệm giải trí như nghe nhạc, đàm thoại.

Tăng giá trị xe: Những chiếc xe được chăm chút về cách âm thường tạo cảm giác cao cấp hơn, từ đó giúp tăng giá trị sử dụng và cả giá trị bán lại.

5 vị trí nên làm cách âm ô tô

Không phải cứ dán càng nhiều là càng hiệu quả. Cách âm đúng vị trí mới là yếu tố quyết định. Dưới đây là 5 vị trí mà chuyên gia khuyến nghị.

Cửa xe

Đây là khu vực dễ lọt tiếng gió và tiếng từ môi trường bên ngoài. Làm cách âm cửa giúp giảm đáng kể tạp âm và cải thiện chất lượng âm thanh loa.

Sàn xe

Sàn xe là nơi tiếp nhận trực tiếp tiếng ồn từ mặt đường và gầm xe. Xử lý cách âm tại đây giúp giảm rung và tiếng vọng từ dưới lên.

Hốc lốp bánh xe

Tiếng lốp thường truyền qua hốc bánh vào cabin. Dán cách âm khu vực này giúp hạn chế tiếng ồn khi xe chạy tốc độ cao hoặc đi đường xấu.

Khoang máy

Động cơ là nguồn phát tiếng lớn, đặc biệt khi tăng tốc. Cách âm khoang máy giúp giảm âm truyền vào cabin, tạo cảm giác xe êm hơn.

Cốp sau

Ít người chú ý nhưng đây là vị trí dễ vọng âm, đặc biệt trên các dòng xe sedan và hatchback. Xử lý cốp giúp triệt tiêu tiếng dội từ phía sau.

GTX Auto Care – Trung tâm cách âm ô tô chính hãng, chuyên nghiệp

GTX Auto Care hiện là trung tâm cách âm ô tô chuyên nghiệp hàng đầu tại Đà Nẵng. Trung tâm hiện là đối tác chính thức, duy nhất với STP - thương hiệu cách âm hàng tại Nga.

Vật liệu chất lượng

GTX Auto Care sử dụng vật liệu cách âm STP - Thương hiệu hàng đầu tại Nga hiện nay. Nhờ có gốc Butyl và Polime kết dính, sản phẩm này chịu được nhiệt độ lên đến 100 độ C. Đây là dòng sản phẩm cách âm không mùi, không chảy nhựa, chống ẩm, chống ăn mòn hiệu quả.

Quy trình tiêu chuẩn

Toàn bộ quy trình được thực hiện theo từng bước rõ ràng: tháo lắp đúng kỹ thuật, vệ sinh bề mặt, dán vật liệu và hoàn thiện. Điều này không chỉ giúp tăng hiệu quả cách âm mà còn đảm bảo an toàn cho hệ thống điện và kết cấu zin của xe.

Kết hợp các dịch vụ nâng cấp khác

Bên cạnh cách âm, GTX Auto Care còn tư vấn kết hợp các giải pháp như nâng cấp âm thanh, chống ồn gầm, phủ gầm... giúp cải thiện toàn diện không gian ô tô êm ái và cao cấp hơn.

Những sai lầm khi làm cách âm ô tô

Một số sai lầm phổ biến dễ mắc phải khi cách âm ô tô hiện nay:

Làm không đúng vị trí: Dán tràn lan nhưng không đúng điểm gây ồn sẽ không mang lại hiệu quả rõ rệt, thậm chí tốn kém không cần thiết.

Dùng vật liệu kém: Vật liệu rẻ tiền có thể nhanh bong tróc, không có khả năng tiêu âm tốt và thậm chí gây mùi khó chịu trong xe.

Thi công không chuẩn: Thi công ẩu có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện, nội thất và làm giảm độ bền của lớp cách âm theo thời gian.

Cách âm ô tô là nâng cấp đáng cân nhắc nếu bạn muốn xe êm hơn. Trải nghiệm lái cũng dễ chịu hơn. Để đạt hiệu quả, cần chọn đúng vị trí. Dùng vật liệu phù hợp. Và thi công bởi đơn vị uy tín. Nếu làm đúng, đây là khoản đầu tư mang lại giá trị lâu dài cho cả xe và người dùng.

