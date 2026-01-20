Quốc phòng - An ninh
Công an Hà Nội xử phạt hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

P.H.M và N.Đ.H làm việc tại cơ quan chức năng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện P.H.M (sinh năm 1992; trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) và N.Đ.H (sinh năm 1991; trú tại: Bạch Mai, Hà Nội) đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về lãnh đạo Đảng trên mạng xã hội Threads, gây hoang mang dư luận.

Làm việc với Cơ quan Công an, P.H.M và N.Đ.H thừa nhận đã lấy thông tin trên mạng xã hội mà không kiểm chứng. Cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội trong thời gian tới.

Ngày 19/1, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.H.M và N.Đ.H về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt là 5 triệu đồng/trường hợp.

Đại diện Công an Thành phố Hà Nội cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định và then chốt đối với định hướng phát triển của nước ta trong giai đoạn mới.

Lợi dụng sự kiện quan trọng của đất nước và dân tộc, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị liên tục gia tăng hoạt động tung tin xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, bịa đặt về công tác nhân sự lãnh đạo cấp cao của Đảng với mục đích gây hoang mang dư luận.

Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần làm sạch môi trường thông tin, bảo đảm sự ổn định về chính trị-xã hội. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

