Công an phường Vĩnh Phúc xác minh nhóm đối tượng coi thường pháp luật

Ngày 25/9, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ N Q, sinh năm 1992, hiện đang làm quản lý tại lò bánh mỳ tại số 22, đường Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc về việc: Khoảng 11h45 ngày 18/9, có 4 đối tượng đi xe ô tô BKS 88A-448.47 đến cửa hàng, đi vào lò bánh mỳ chửi mắng, đe dọa anh Q và nhân viên, bắt đóng cửa lò bánh mỳ không được hoạt động và chửi bới, đuổi toàn bộ khách đến mua hàng.

2 trong số các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật bị cơ quan Công an triệu tập, xác minh

Buổi chiều cùng ngày, có khoảng 7-8 đối tượng đi 2 xe ô tô BKS: 88A - 448.47 và 88A - 744.85 tiếp tục đến cửa hàng đe dọa, chửi bới và đuổi khách hàng. Các ngày 19 và 20/9, các đối tượng trên tiếp tục đến cửa hàng và có các hành vi tương tự.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Vĩnh Phúc đã xác minh, làm rõ các đối tượng gồm: Đ Đ Đ, sinh năm 1991 và T V K, sinh năm 1988, cùng trú tại thôn Mỹ Tuấn, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh; N T C, sinh năm 1993 tại thôn Cổ Tích, xã Yên Lạc là chủ và nhân viên quán bánh mỳ Thành Công. Công an phường tạm giữ 1 xe ô tô BKS 88A - 448.47.

Công an phường tạm giữ 1 xe ô tô BKS 88A - 448.47.

Số đối tượng này đều là người quen với anh Q. Nguyên nhân dẫn đến việc các đối tượng đến quán của anh Q thực hiện hành vi đã nêu là do cả hai cùng mở cửa hàng bánh mỳ trên địa bàn phường Vĩnh Phúc; khi thấy giá bán sản phẩm có sự chênh lệch, Đ cho rằng phía Q phá giá để tranh giành khách của mình nên đã ra tay, bất chấp pháp luật.

Hiện, Công an phường Vĩnh Phúc đang tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Long Dương