Công bố chương trình Du lịch học đường, Giáo dục di sản vùng Đất Tổ

Ngày 24/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công bố Chương trình Du lịch học đường - Giáo dục di sản văn hóa vùng Đất Tổ. Dự lễ công bố có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng đại diện các phường: Phường Vân Phú, phường Việt Trì và xã Sơn Đông.

Lễ ký kết triển khai chương trình giữa Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch với các đơn vị, doanh nghiệp.

Phú Thọ hiện là địa phương sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú với 2.778 di tích, trong đó có 6 di tích quốc gia đặc biệt và 5 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Đặc biệt, vùng đất Tổ còn lưu giữ các tầng văn hóa khảo cổ tiêu biểu như Hòa Bình - Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun - Đông Sơn cùng hàng trăm lễ hội truyền thống, là nguồn tài nguyên quý giá cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị.

Trên cơ sở khai thác tiềm năng di sản và không gian liên kết vùng, Chương trình Du lịch học đường - Giáo dục di sản văn hóa vùng Đất Tổ được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, phù hợp với từng cấp học. Chương trình kết nối các điểm đến tiêu biểu, hình thành các sản phẩm du lịch học đường theo chuyên đề, phát triển các tour du lịch trải nghiệm học đường hấp dẫn.

Các tour du lịch học đường được thiết kế với 5 chủ đề, gồm: “Theo dấu chân Vua Hùng - Hành trình về cội nguồn dân tộc” khai thác giá trị lịch sử - văn hóa thời đại Hùng Vương, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, làng cổ Hùng Lô; “Về miền đất học - Hành trình tri ân hiền tài” kết nối các điểm đến như Đền thờ Vũ Thê Lang, Văn Miếu Vĩnh Phúc, Đền thờ danh nhân Đỗ Khắc Chung, Đền thờ Trần Nguyên Hãn nhằm giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, nuôi dưỡng khát vọng học tập cho học sinh; “Hành trình tri thức và công nghệ xanh” kết nối các điểm đến trải nghiệm xanh, thiên nhiên kỳ thú tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, đồi chè Long Cốc, Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam; “ Học từ di sản - Trải nghiệm từ làng nghề” khai thác các làng nghề truyền thống, làng cổ, không gian văn hóa cộng đồng; “Trải nghiệm, thực hành di sản Hát Xoan làng cổ” đưa học sinh được trực tiếp hòa mình vào không gian Hát Xoan tại địa phương.

Du lịch học đường - Giáo dục di sản văn hoá vùng Đất Tổ không chỉ là một hướng phát triển sản phẩm du lịch mới, mà là một lựa chọn mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài và bền vững trong quá trình phát huy giá trị di sản văn hoá trong không gian phát triển mới của du lịch Phú Thọ. Điểm nhấn cốt lõi của du lịch học đường vùng Đất Tổ chính là đưa di sản ra khỏi không gian trưng bày tĩnh, biến các khu di tích, làng cổ, không gian văn hoá cộng đồng thành những “lớp học sống”, giúp học sinh được trải nghiệm, thực hành và cảm nhận lịch sử - văn hoá bằng chính cảm xúc và ký ức của mình.

Tại buổi lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời phát động triển khai chương trình Du lịch học đường - Giáo dục di sản văn hóa vùng Đất Tổ nhằm lan tỏa mạnh mẽ giá trị của si sản văn hóa đến các em học sinh.

Hà Giang