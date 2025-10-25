Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 25/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng vừa được bổ nhiệm. (Ảnh: Trần Hải)

Cùng dự có các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình công bố các Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm nhân sự, bao gồm:

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình công bố các Quyết định bổ nhiệm. (Ảnh: Trần Hải)

Bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; bổ nhiệm đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; bổ nhiệm đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao nhiệm kỳ 2021-2026; bổ nhiệm đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026; Bổ nhiệm đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi lễ. (Ảnh: Trần Hải)

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà có kinh nghiệm gần 40 năm công tác. Trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và hoàn thiện hệ thống hành chính quản trị quốc gia hiện đại; đặc biệt là ghi dấu ấn đậm nét trong cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua. Lần đầu tiên, chúng ta có một nữ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự buổi lễ. (Ảnh: Trần Hải)

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, có kinh nghiệm 35 năm công tác; rèn luyện và trưởng thành từ vùng đất Bình Định giàu truyền thống. Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bình Định, đưa tỉnh trở thành điểm sáng của cả nước về chuyển đổi số.

Đồng chí Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Trong 43 năm công tác, đồng chí là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, dày dặn, toàn diện về công tác ngoại giao (ngoại giao nhà nước, đối ngoại Đảng, công tác Đảng ở ngoài nước) và công tác tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, có kinh nghiệm 35 năm công tác; rèn luyện và trưởng thành từ vùng đất Bình Định giàu truyền thống. Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bình Định, đưa tỉnh trở thành điểm sáng của cả nước về chuyển đổi số.

Đồng chí Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Trong 43 năm công tác, đồng chí là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, dày dặn, toàn diện về công tác ngoại giao (ngoại giao nhà nước, đối ngoại Đảng, công tác Đảng ở ngoài nước) và công tác tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ. (Ảnh: Trần Hải)

Đồng chí Trần Đức Thắng có kinh nghiệm hơn 30 năm công tác, giữ nhiều cương vị khác nhau cả ở Trung ương và địa phương (Bộ Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy Hải Dương, Thanh tra Chính phủ). Trước khi quay trở lại Trung ương, với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí đã cùng đội ngũ lãnh đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa Hải Dương trở thành tỉnh thuộc nhóm tăng trưởng cao của Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 11 cả nước về quy mô kinh tế năm 2024.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Hải)

Đồng chí Đỗ Thanh Bình là cán bộ có gần 40 năm kinh nghiệm công tác, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại tỉnh Kiên Giang cũ, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Cần Thơ từ tháng 1/2025. Đồng chí có kinh nghiệm thực tiễn dày dặn, trưởng thành từ cơ sở, là người có nhiều đóng góp trong việc đưa tỉnh Kiên Giang cũ trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long và là tỉnh mạnh về kinh tế biển và phát triển du lịch.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Trần Hải)

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định, tặng hoa và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vừa qua Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước đã tiến hành các quy trình, thủ tục, phê chuẩn bổ nhiệm đối với 5 đồng chí thành viên Chính phủ mới gồm 2 Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng. Chúng ta chào đón và chúc mừng các đồng chí được vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ nhiệm kỳ 2021-2026. Các quyết định này thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí mới được bổ nhiệm.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Chủ tịch nước đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ và tiếp tục quan tâm kiện toàn, tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng nêu rõ, các đồng chí được phê chuẩn bổ nhiệm hôm nay đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, khiêm tốn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có bề dày kinh nghiệm không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao những cống hiến và nỗ lực bền bỉ của các đồng chí trên các cương vị công tác. Dù ở vị trí nào, các đồng chí cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu chung và sự lớn mạnh, trưởng thành của ngành, địa phương và Chính phủ. Đồng thời, chúc mừng các đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội tín nhiệm, giao đảm nhiệm những trọng trách mới - đây là niềm vinh dự, tự hào lớn, không chỉ của cơ quan, đơn vị mà còn cả của gia đình nhưng cũng là trọng trách hết sức nặng nề.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm kỳ này của Chính phủ là nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, đầy những khó khăn, thách thức trên hầu hết các lĩnh vực. Chính phủ đã làm việc hết sức trách nhiệm, “làm ngày làm đêm” nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều biến động, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo, nhất là đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, xung đột, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn...

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết quả đạt được của năm 2025 và trong cả giai đoạn 2021 - 2025 là rất đáng trân trọng, tự hào: nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn, yêu cầu ngày một cao hơn nhưng kết quả năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân; tạo đà, tạo thế, tạo lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng lưu ý thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, bảo đảm tiến độ kịp thời, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ Chính phủ, Chính phủ hết sức nặng nề, để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Trong đó có:

Các thành viên Chính phủ tham dự buổi lễ. (Ảnh: Trần Hải)

Góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; kiến tạo phát triển, đoàn kết thống nhất, dân chủ, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, quyết theo thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ được giao. Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số bền vững trong những năm tới. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Trưởng ngành nghiên cứu tổ chức triển khai; mong các thành viên Chính phủ, các cơ quan liên quan thể hiện tinh thần trách nhiệm.

Nâng cao tự chủ chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển theo hướng xanh, số, tuần hoàn, chia sẻ... Ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, thông minh, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Củng cố, tăng cường hơn nữa tiềm lực quốc phòng an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững lòng dân. Hạn chế, vô hiệu hóa sự chống phá của các thế lực thù địch; phải cảnh giác, kiên định, kiên trì đường lối, có các kế hoạch ứng phó sự chống phá này. Các cơ quan truyền thông có kế hoạch truyền thông phản ánh đúng tình hình, bản chất tốt đẹp của Đảng ta, chế độ ta, kết quả toàn diện của đất nước đạt được, tạo đồng thuận trong dư luận xã hội, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, từ giờ đến cuối năm có một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần tập trung triển khai, trong đó có việc phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; một loạt các dự án trọng điểmchuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm vào ngày 19/12/2025; rà soát, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài...

Do đó, Thủ tướng đề nghị các đồng chí phải luôn “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, “đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện thì phải có kết quả cụ thể”, "cân, đong, đo, đếm, lượng hóa được”; phải đánh giá cán bộ hàng tháng dựa trên hiệu quả công việc. Mong các cơ quan chức năng Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thường trực Chính phủ thực hiện công tác này, bảo đảm tuân thủ nghiêm Quy định 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng cho biết, vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất về việc cần có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền, để đất nước “bước đều, bước vững chắc” vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn, các đồng chí tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ các thời kỳ; phát huy điểm mạnh, kinh nghiệm công tác, nỗ lực cống hiến, phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng Chính phủ tiên phong, gương mẫu đi đầu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của dân tộc và nhân dân. Muốn vậy, các thành viên Chính phủ cũng phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu.

Chính phủ mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, đồng hành, ủng hộ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đông đảo tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, để Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh và các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên hòa bình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã lựa chọn, tín nhiệm, giao trọng trách lớn; cảm ơn sâu sắc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo, tin tưởng, tạo điều kiện để các đồng chí được bổ nhiệm này được rèn luyện và trưởng thành.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chân thành cảm ơn các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, lãnh đạo địa phương đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp hiệu quả trên cương vị công tác tại bộ, ngành, địa phương. Đồng chí nhận thức sâu sắc vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của cán bộ lãnh đạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất.

Trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc, tâm huyết, vừa định hướng cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ trọng tâm của năm tới, vừa thể hiện rõ yêu cầu đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển liêm chính kỷ cương, hành động sáng tạo, vì nhân dân phục vụ.

“Ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc tâm huyết với trách nhiệm làm việc cao nhất, đồng thời không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức học hỏi, lắng nghe, đổi mới tư duy phương thức làm việc với sản phẩm hiệu quả thực tiễn, cùng tập thể Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xứng đáng sự tin tưởng của Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Các đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn nhandan.vn