Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội ủng hộ 300 triệu đồng khắc phục thiệt hại do bão số 10 và 11

Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 14/10, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã trao số tiền 300 triệu đồng ủng hộ tỉnh Phú Thọ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khắc phục hiệt hại do cơn bão số 10 và 11.

Lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trao biển tượng trưng 300 triệu đồng ủng hộ tỉnh tỉnh Phú Thọ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10,11

Do ảnh hưởng của hai cơn bão liên tiếp, nhiều địa phương tại miền Bắc và miền Trung, trong đó có tỉnh Phú Thọ đã chịu thiệt hại nặng nề về đất đai, hoa màu và tài sản... Trước tình hình đó, Công đoàn NHCSXH đã trích quỹ Xã hội với tổng số tiền 5,5 tỷ đồng để ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 10 và số 11 gây ra. Trong đó số tiền ủng hộ nhân dân tỉnh Phú Thọ là 300 triệu đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống “tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc.

Số tiền ủng hộ được Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tiếp nhận và phân bổ đến các địa phương, hộ dân bị ảnh hưởng, góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Hoạt động này tiếp tục khẳng định vai trò tích cực của Công đoàn NHCSXH trong công tác an sinh xã hội, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, sẵn sàng chung tay vì cộng đồng trong toàn thể cán bộ, người lao động của hệ thống.

Anh Thơ