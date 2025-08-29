Công dụng tuyệt vời của ngao và 3 món ăn ngon nhẹ bụng, tốt cho gân xương

Ngao là một loại hải sản có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, là nguồn dinh dưỡng dồi dào, góp phần tăng cường hệ miễn dịch, bồi bổ cơ thể. Tìm hiểu những công dụng tuyệt vời của ngao và một số món ăn ngon bổ, dễ chế biến.

1. Ngao có nhiều giá trị dinh dưỡng

Ngao không chỉ là thực phẩm mà còn là một vị thuốc trong y học cổ truyền với vị ngọt, tính hàn, có khả năng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và bổ âm.

Xét về thành phần dinh dưỡng hiện đại, ngao là một nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng.

Hàm lượng kẽm cao trong ngao đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và hỗ trợ chức năng sinh lý.

Ngao cũng là nguồn cung cấp sắt dồi dào, cần thiết cho quá trình tạo máu, ngăn ngừa thiếu máu và giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.

Selen và vitamin B12 trong ngao là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ chức năng thần kinh.

Ngoài ra, ngao còn chứa protein chất lượng cao cùng các khoáng chất quan trọng khác như canxi, magie, kali, i-ốt, góp phần duy trì các chức năng cơ thể khỏe mạnh. Với những giá trị dinh dưỡng vượt trội, việc bổ sung ngao vào thực đơn hàng tuần là một cách tuyệt vời để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.

2. Chế biến ngao đúng cách giúp dễ tiêu, tốt cho sức khỏe

Đặc biệt, BSCKII Trần Hương Lan, nguyên Phó trưởng khoa Nội - Cơ xương khớp, Viện Y dược học dân tộc, Giám đốc Chuyên môn Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc – chi nhánh TP.HCM cho biết, đối với nhiều người lớn tuổi thường gặp tình trạng xương khớp yếu, ăn uống khó tiêu, cứ ăn thịt, uống sữa là đầy bụng, chướng hơi có thể ăn những thực phẩm nhẹ bụng mà nuôi được gân xương như ngao. Loại hải sản này có thịt mềm, không mỡ, không dai, lại chứa nhiều khoáng chất như canxi, magie, sắt... vừa giúp tiêu hóa nhẹ nhàng, vừa hỗ trợ nuôi dưỡng hệ xương khớp chắc khỏe, ăn xong không bị nặng bụng hay đầy hơi.

Theo BSCKII Trần Hương Lan, nếu biết cách chế biến đúng thì ngao là món rất dễ tiêu, giúp ấm bụng, lại tốt cho gan và hệ bài tiết. Món canh ngao với gừng hoặc món cháo ngao hành tím nấu thanh đạm, không dùng nhiều dầu mỡ sẽ rất hợp với người cao tuổi hoặc người có hệ tiêu hóa kém.

Mỗi tuần ăn 2-3 lần món cháo ngao là đủ cung cấp khoáng chất thiết yếu cho khớp mà không cần phải bổ sung thực phẩm chức năng hay lo bị nóng gan. Nói đơn giản là vừa ngon, vừa lành, vừa hợp với thể trạng.

3. Tham khảo một số món ăn ngon và tốt từ ngao

Canh ngao nấu gừng

BS Hương Lan chia sẻ cách nấu canh ngao gừng vừa ấm bụng, vừa đỡ đau khớp, người hay bị lạnh bụng cũng có thể dùng được vì món này làm ấm tỳ vị rất tốt.

Cách làm:

Ngao mua về rửa sạch, ngâm nước muối loãng với vài lát ớt để sạch cát.

Luộc ngao cùng vài lát gừng tươi cho mở miệng rồi tách thịt, giữ lại nước luộc lọc sạch cặn.

Phi thơm hành khô, cho nước luộc vào, nêm ít nước mắm, muối, tiêu.

Cuối cùng bỏ thịt ngao vào, rắc rau răm, hành lá và thưởng thức khi còn nóng.

Cháo ngao đậu xanh hành tím bồi bổ, dễ tiêu

Cách làm:

Ngao ngâm cho nhả hết cát, rửa sạch, rồi luộc ngao với một chút nước đến khi ngao mở miệng. Sau đó, tách lấy thịt ngao và gạn lấy phần nước luộc.

Gạo tẻ và một chút đậu xanh (đã đãi vỏ) vo sạch, cho vào nồi nấu cháo với lượng nước vừa đủ.

Phi thơm hành tím băm rồi cho thịt ngao vào xào nhẹ với chút nước mắm và tiêu. Khi cháo chín nhừ, cho nước luộc ngao và thịt ngao đã xào vào nồi, khuấy đều. Đun sôi nhẹ lại và nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

Cuối cùng, múc cháo ra tô, rắc hành lá và rau răm thái nhỏ, thêm chút tiêu xay. Đây là món cháo mềm mịn, dễ tiêu hóa, rất thích hợp cho người lớn tuổi, trẻ em hoặc người mới ốm dậy.

Món cháo ngao bí đỏ bổ gan, mát huyết

Món cháo ngao bí đỏ rất tốt cho cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ. Cháo ngao bí đỏ có vị ngọt tự nhiên, không cần nhiều gia vị lại dễ ăn, không ngán, hợp với cả người chán ăn, khó tiêu. Món này vừa bổ gan, mát huyết, vừa giúp phục hồi hệ tiêu hóa sau khi ốm.

Cách làm:

Sơ chế sạch ngao, tách thịt ngao, phi thơm hành khô, cho thịt ngao xào sơ.

Gạo nấu cháo riêng với bí đỏ cắt nhỏ đến khi nhừ.

Sau đó trộn ngao vào, nêm nếm lại, thêm hành ngò, tiêu cho thơm.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)