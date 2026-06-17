Công nghệ đột phát trên quả bóng World Cup giúp VAR bắt việt vị chính xác hơn

Quả bóng World Cup 2026 mang tên Trionda được trang bị công nghệ tiên tiến giúp thu thập dữ liệu về chuyển động nhanh hơn bất kỳ máy quay nào trên sân.

Theo đó, Adidas đã mang đến cho quả bóng World Cup 2026 công nghệ đo lường quán tính (IMU) hoạt động ở tần số 500Hz, giúp quả bóng ghi lại thông tin chuyển động 500 lần mỗi giây, tức là cứ mỗi hai mili giây lại có một lần đo mới. Tốc độ lấy mẫu cao này cho phép hệ thống xác định chính xác thời điểm cầu thủ chạm bóng, vượt trội hơn so với các hình ảnh truyền hình thông thường.

Một loạt công nghệ tiên tiến trong quả bóng World Cup 2026 - Ảnh minh họa bởi AI

Trong khi một camera 60 FPS chỉ chụp được một hình ảnh mới sau khoảng 16,7 mili giây, thì ngay cả camera 120 FPS cũng để lại khoảng 8,3 mili giây giữa các khung hình. Cảm biến của quả bóng Trionda lấp đầy những khoảng trống này bằng một luồng dữ liệu chuyển động dày đặc hơn nhiều, đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ các quyết định việt vị bán tự động.

Hệ thống kết hợp dữ liệu từ quả bóng với theo dõi vị trí cầu thủ và trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định chính xác “điểm giao bóng” - thời điểm đường chuyền được thực hiện. Các trọng tài có thể so sánh thời điểm này với vị trí của cầu thủ tấn công và phòng thủ.

Hạn chế tối đa những tình huống tranh cãi tại World Cup 2026

Cảm biến cũng giúp xác định những pha chạm bóng gây tranh cãi, từ đó có khả năng giảm thời gian xem xét của VAR đối với các tình huống có thể là lỗi chạm tay. Mặc dù con số 500Hz không phải là mới, khi Adidas đã giới thiệu tốc độ tương tự với quả bóng Al Rihla tại World Cup 2022 ở Qatar, nhưng phiên bản 2026 đã cải tiến vị trí đặt cảm biến. Trong khi quả bóng Qatar đặt linh kiện điện tử ở giữa ruột bóng, Trionda lại đặt chip bên trong một lớp thiết kế đặc biệt, dưới một trong bốn lớp vỏ của quả bóng.

Để tránh sự phân bố trọng lượng không đồng đều, Adidas đã bố trí các đối trọng bên dưới ba tấm còn lại, giúp duy trì sự cân bằng và ổn định khi bay. Thiết kế ngoại thất của Trionda cũng được cải tiến với bốn tấm ghép nhiệt, các đường nối sâu và chi tiết có kết cấu nhằm phân bổ lực cản khí động học đồng đều, cải thiện độ bám đường trong điều kiện ẩm ướt.

Mặc dù quả bóng không tự đưa ra quyết định nào của trọng tài, nhưng nó cung cấp một nguồn dữ liệu độ phân giải cao cho hệ thống VAR. Đối với người xem, Trionda có thể trông giống như một quả bóng đá thông thường, nhưng bên trong, nó hoạt động như một thiết bị theo dõi chuyển động được gia cố chắc chắn, sẵn sàng cho những pha bóng tốc độ cao trên sân.

Theo VOV