Công ty Điện lực Phú Thọ khuyến cáo an toàn điện mùa mưa bão

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, bảo đảm an toàn cho Nhân dân, khách hàng sử dụng điện trước, trong và sau bão, cùng với việc chủ động, khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, Công ty Điện lực Phú Thọ còn tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo khách hàng sử dụng điện nơi có lưới điện đi qua để phối hợp thực hiện.
Đội Quản lý Điện lực khu vực Cao Phong tuyên truyền sử dụng điện an toàn cho người dân.
Trước khi bão đổ bộ, người dân cần kiểm tra, gia cố hệ thống điện trong nhà và nơi làm việc. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết, tránh đặt ổ cắm và thiết bị điện tại nơi có nguy cơ bị mưa tạt, ngập nước. Khi bão đến, nếu buộc phải ra ngoài do công việc hoặc điều kiện khách quan, cần tuyệt đối tránh đứng gần cột điện, trạm điện hoặc tiếp xúc với các thiết bị điện khi trời mưa to, gió giật. Trong nhà, nếu sàn nhà bị ngập hoặc ẩm ướt, cần ngắt nguồn điện (cắt cầu dao). Cầu dao, cầu chì, aptomat và ổ cắm nên được bố trí cao trên 1m40, khô ráo, tránh trẻ nhỏ tiếp xúc hoặc gây chập điện khi ngập nước.
Tại các khu vực bị ngập lụt, chỉ đóng điện trở lại sau khi đã kiểm tra toàn bộ thiết bị điện trong nhà để phát hiện và loại trừ các hư hỏng, hiện tượng mất an toàn.
Khi phát hiện người bị điện giật, cần nhanh chóng ngắt nguồn điện và kêu gọi người hỗ trợ. Nếu chưa thể ngắt điện ngay, phải dùng gậy gỗ khô, sào tre để gạt dây điện hoặc kéo nạn nhân bằng quần áo khô. Tuyệt đối không chạm trực tiếp vào người bị nạn.
Trong trường hợp phát hiện sự cố điện trong nhà hoặc ngoài đường, người dân không nên tự ý sửa chữa nếu không có kiến thức và dụng cụ phù hợp, tránh gây tai nạn điện.
Hãy liên hệ ngay với ngành điện để được hỗ trợ qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng của EVNNPC: 1900 6769.
