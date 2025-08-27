Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Công ty Điện lực Phú Thọ khuyến cáo an toàn điện mùa mưa bão

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, bảo đảm an toàn cho Nhân dân, khách hàng sử dụng điện trước, trong và sau bão, cùng với việc chủ động, khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, Công ty Điện lực Phú Thọ còn tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo khách hàng sử dụng điện nơi có lưới điện đi qua để phối hợp thực hiện.

Công ty Điện lực Phú Thọ khuyến cáo an toàn điện mùa mưa bão

Đội Quản lý Điện lực khu vực Cao Phong tuyên truyền sử dụng điện an toàn cho người dân.

Trước khi bão đổ bộ, người dân cần kiểm tra, gia cố hệ thống điện trong nhà và nơi làm việc. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết, tránh đặt ổ cắm và thiết bị điện tại nơi có nguy cơ bị mưa tạt, ngập nước. Khi bão đến, nếu buộc phải ra ngoài do công việc hoặc điều kiện khách quan, cần tuyệt đối tránh đứng gần cột điện, trạm điện hoặc tiếp xúc với các thiết bị điện khi trời mưa to, gió giật. Trong nhà, nếu sàn nhà bị ngập hoặc ẩm ướt, cần ngắt nguồn điện (cắt cầu dao). Cầu dao, cầu chì, aptomat và ổ cắm nên được bố trí cao trên 1m40, khô ráo, tránh trẻ nhỏ tiếp xúc hoặc gây chập điện khi ngập nước.

Tại các khu vực bị ngập lụt, chỉ đóng điện trở lại sau khi đã kiểm tra toàn bộ thiết bị điện trong nhà để phát hiện và loại trừ các hư hỏng, hiện tượng mất an toàn.

Khi phát hiện người bị điện giật, cần nhanh chóng ngắt nguồn điện và kêu gọi người hỗ trợ. Nếu chưa thể ngắt điện ngay, phải dùng gậy gỗ khô, sào tre để gạt dây điện hoặc kéo nạn nhân bằng quần áo khô. Tuyệt đối không chạm trực tiếp vào người bị nạn.

Trong trường hợp phát hiện sự cố điện trong nhà hoặc ngoài đường, người dân không nên tự ý sửa chữa nếu không có kiến thức và dụng cụ phù hợp, tránh gây tai nạn điện.

Hãy liên hệ ngay với ngành điện để được hỗ trợ qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng của EVNNPC: 1900 6769.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công ty Điện lực Phú Thọ EVNNPC Ứng phó Mùa mưa bão Tuyên truyền Chăm sóc khách hàng Phát hiện Lưới điện Bão số 5 Nhân dân
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5
2025-08-27 18:16:00

baophutho.vn Tính đến 16 giờ ngày 27/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (KAJIKI) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc gây thiệt hại về người...

Ba “siêu phường” của tỉnh Phú Thọ

Ba “siêu phường” của tỉnh Phú Thọ
2025-08-27 15:58:00

baophutho.vn Từ ngày 1/7/2025, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Phú Thọ mới chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều phường mới được thành...

Đóng tràn xả lũ hồ chứa nước Cánh Tạng

Đóng tràn xả lũ hồ chứa nước Cánh Tạng
2025-08-27 10:56:00

baophutho.vn Theo yêu cầu của Cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long