Công ty Điện lực Phú Thọ tri ân khách hàng

Ngày 23/12, Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức chương trình Tri ân khách hàng năm 2025 tại xóm Mường Đầm, xã Tân Lạc với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tại chương trình, Công ty đã trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng thời khánh thành công trình “Thắp sáng làng quê” bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời, góp phần cải thiện đời sống, bảo đảm an ninh, an toàn tại xóm Mường Đầm.

Đội Quản lý Điện lực Cao Phong – Công ty Điện lực Phú Thọ tặng quà cho 9 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Mường Đầm, xã Tân Lạc.

Đây là một trong chuỗi hoạt động tri ân khách hàng năm 2025 với các chương trình như “Thắp sáng niềm tin”, “Thắp sáng ước mơ”, “Thắp sáng làng quê”... hướng tới hỗ trợ cộng đồng, chung tay khắc phục hậu quả thiên tai và đồng hành cùng người dân sử dụng điện an toàn, ổn định.

Đội Quản lý Điện lực Cao Phong – Công ty Điện lực Phú Thọ khánh thành công trình thắp sáng niềm tin tại xóm Mường Đầm, xã Tân Lạc.

Thông qua chương trình, nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, khuyến khích thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đồng thời cảnh báo các thủ đoạn giả mạo ngành Điện để lừa đảo, nâng cao nhận thức phòng tránh rủi ro trong sinh hoạt và sản xuất. Hoạt động góp phần tăng cường sự phối hợp giữa ngành Điện, chính quyền địa phương và Nhân dân, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và sự gắn bó giữa doanh nghiệp với cộng đồng.

