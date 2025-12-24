Công ty Điện lực Phú Thọ triển khai thay thế hơn 40.000 công tơ điện tử đo xa

{title}
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trong tháng 12/2025, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Phú Thọ triển khai thay thế hơn 40.000 công tơ điện tử tích hợp công nghệ đo xa cũ bằng công tơ điện tử sử dụng công nghệ đo xa mới, góp phần hiện đại hóa hệ thống đo đếm và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Công nhân kỹ thuật Công ty Điện lực Phú Thọ thay thế công tơ điện tử tích hợp công nghệ đo xa mới cho khách hàng ở phường Vân Phú.
Hoạt động này nằm trong lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng, gắn với kế hoạch chuyển đổi số của ngành Điện. Công ty Điện lực Phú Thọ đang tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ nhằm từng bước xây dựng hạ tầng lưới điện thông minh, đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Hiện Công ty Điện lực Phú Thọ đang quản lý, vận hành 989.331 công tơ các loại, trong đó 100% là công tơ điện tử có tích hợp đo xa. Việc thay thế các công tơ điện tử tích hợp công nghệ đo xa cũ bằng công tơ điện tử với công nghệ đo xa mới sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ thu thập dữ liệu từ xa, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống đo đếm điện năng; giảm thiểu nhân công ghi chỉ số thủ công, hạn chế sai sót, tăng tính minh bạch trong sử dụng điện.
Với các công tơ điện tử có thu thập dữ liệu từ xa, khách hàng sử dụng điện có thể tra cứu dữ liệu, theo dõi và kiểm soát mức tiêu thụ điện hàng ngày thông qua Website hoặc ứng dụng Chăm sóc khách hàng của EVNNPC, từ đó chủ động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn.
Toàn bộ quá trình thay thế công tơ theo kế hoạch định kỳ và lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm đều được thực hiện miễn phí, không phát sinh chi phí nào đối với khách hàng.
Ngọc Lam
