Cụm số 2 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngày 18/4 (tức mùng 2/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc 11 xã thuộc Cụm số 2 đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng.

Đoàn đại biểu lãnh đạo và Nhân dân 11 xã thuộc cụm số 2 thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đoàn đại biểu gồm lãnh đạo và Nhân dân 11 xã thuộc các địa danh giàu truyền thống văn hóa, lịch sử: Hạ Hòa, Đan Thượng, Yên Kỳ, Vĩnh Chân, Văn Lang, Hiền Lương (thuộc địa bàn huyện Hạ Hòa trước đây) và Đoan Hùng, Tây Cốc, Chân Mộng, Chí Đám, Bằng Luân (thuộc địa bàn huyện Đoan Hùng trước đây).

Đồng chí Nguyễn Tiến Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hạ Hòa, đại diện lãnh đạo cụm số 2 báo cáo trước anh linh các Vua Hùng về những kết quả tích cực mà các xã đã đạt được.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Cụm số 2 đã thành kính dâng hương, hoa và những sản vật đặc trưng của địa phương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của Tổ tiên.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cụm số 2 đã báo cáo trước anh linh các Vua Hùng về những kết quả nổi bật mà các địa phương đạt được trong thời gian qua. Sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã trong cụm đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; diện mạo nông thôn mới tại các xã dọc tuyến sông Thao và sông Chảy có nhiều khởi sắc; đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao; hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo các xã thuộc cụm số 2 thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trước anh linh các Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã trong Cụm số 2 nguyện tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân. Các địa phương quyết tâm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về kinh tế nông nghiệp bền vững, du lịch tâm linh (gắn với Đền Mẫu Âu Cơ - Hiền Lương) và công nghiệp chế biến, đặc biệt là chế biến gỗ... không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản lý để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Lãnh đạo các xã thuộc cụm số 2 thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại hậu cung Đền Thượng.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nguyện chung sức, đồng lòng gìn giữ bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, quyết tâm xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, xứng đáng là vùng đất cội nguồn của dân tộc.

Đinh Vũ