Cuộc đua tỷ đô của các “ông lớn” Thung lũng Silicon trong lĩnh vực AI

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ đang bước vào cuộc cạnh tranh đầu tư chưa từng có trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), với tổng chi tiêu năm 2025 ước tính vượt 400 tỷ USD.
Một trung tâm phân phối của Amazon tại Bắc Las Vegas, Nevada, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Con số này không chỉ lớn hơn ngân sách giáo dục liên bang Mỹ trong cùng kỳ, mà còn vượt cả chi phí quốc phòng hàng quý của Liên minh châu Âu (EU).
Theo tờ The Guardian ngày 2/8, dựa trên các báo cáo tài chính mới nhất, bốn “ông lớn” của Thung lũng Silicon gồm Microsoft, Meta, Amazon và Alphabet đã chi tổng cộng khoảng 155 tỷ USD cho AI chỉ trong nửa đầu năm 2025. Khoản đầu tư này chủ yếu tập trung vào việc xây dựng và nâng cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu, mua máy chủ và chip bán dẫn - những yếu tố quan trong để vận hành và phát triển các ứng dụng AI quy mô lớn.
Microsoft cho biết sẽ chi khoảng 100 tỷ USD trong năm tài chính tới để mở rộng hạ tầng phục vụ dịch vụ AI. Meta dự kiến chi từ 66 đến 72 tỷ USD, tăng mạnh so với năm trước. Alphabet nâng mục tiêu chi tiêu vốn lên 85 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với ước tính ban đầu là 75 tỷ USD. Amazon, với mảng dịch vụ đám mây Amazon Web Services, ước tính đầu tư 100 tỷ USD trong năm 2025, song các nhà phân tích cho rằng con số thực tế có thể lên tới 118 tỷ USD.
Giới tài chính đánh giá, quy mô đầu tư này cho thấy các tập đoàn công nghệ Mỹ đang sẵn sàng chi mạnh để giành lợi thế trong “cuộc đua AI” toàn cầu. Đáng chú ý, phản ứng từ thị trường chứng khoán cho thấy nhà đầu tư ủng hộ hướng đi này: sau khi công bố kế hoạch đầu tư, cổ phiếu của Microsoft, Google và Meta đều tăng giá, riêng vốn hóa của Microsoft đạt mốc 4 nghìn tỷ USD chỉ một ngày sau báo cáo.
Apple - tập đoàn vốn nổi tiếng thận trọng trong đầu tư - cũng bắt đầu tăng tốc. Chi tiêu vốn cho AI hàng quý của hãng đạt 3,46 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 2,15 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. CEO Tim Cook cho biết Apple đang tái phân bổ “một số lượng đáng kể” nhân sự để tập trung vào AI, với mục tiêu tích hợp công nghệ này vào toàn bộ sản phẩm và nền tảng. Tuy nhiên, hãng chưa công bố chi tiết kế hoạch đầu tư.
Không chỉ các tập đoàn lớn, nhiều công ty khởi nghiệp AI cũng đang huy động nguồn vốn khổng lồ để không bị bỏ lại phía sau. OpenAI - đơn vị phát triển ChatGPT - vừa huy động thành công 8,3 tỷ USD trong vòng gọi vốn dự kiến tổng cộng 40 tỷ USD, qua đó nâng định giá công ty lên 300 tỷ USD.
Theo giới phân tích, khoản đầu tư hàng trăm tỷ USD này không chỉ phản ánh tầm quan trọng chiến lược của AI, mà còn cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các tập đoàn công nghệ Mỹ ngày càng khốc liệt. AI được dự báo sẽ là động lực công nghệ và kinh tế chủ chốt của thập kỷ tới, ảnh hưởng sâu rộng đến các lĩnh vực từ sản xuất, y tế, tài chính cho đến quốc phòng.
Tuy nhiên, đi cùng là những thách thức không nhỏ, bao gồm nhu cầu năng lượng khổng lồ của các trung tâm dữ liệu, áp lực bảo mật thông tin và yêu cầu điều chỉnh chính sách để quản lý sự phát triển của AI. Giới quan sát nhận định, “cuộc đua tỷ đô” này sẽ còn tiếp tục tăng tốc, khi không công ty nào muốn để đối thủ vượt lên dẫn đầu trong lĩnh vực được xem là “cuộc cách mạng công nghệ” tiếp theo của nhân loại.
Nguồn baotintuc.vn
