Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A

Sáng 25/3, tại khu vực xóm Miều, Ban thực hiện cưỡng chế UBND phường Hòa Bình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 hộ gia đình, cá nhân để triển khai Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A.

Máy móc triển khai san mặt bằng sau khi thông báo cưỡng chế.

Theo thông báo, tổng diện tích đất thu hồi của 14 hộ gần 20.000m2, chủ yếu là đất trồng lúa và đất màu. Trước đó, các cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, đối thoại, đồng thời thực hiện chi trả bồi thường theo quy định. Tuy nhiên, các hộ dân chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng. Đến 21 giờ ngày 24/3, đã có 5 hộ đồng thuận với phương án bồi thường và tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Đơn vị thi công đã tiến hành san gạt, triển khai mặt bằng.

Việc cưỡng chế được triển khai đúng trình tự, thủ tục pháp luật, với sự tham gia của các lực lượng chức năng, bảo đảm an ninh trật tự tại hiện trường. Ngay sau khi hoàn tất các bước theo quy định, đơn vị thi công đã đưa máy móc vào san gạt, triển khai mặt bằng.

Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A có tổng mức đầu tư 1.126 tỷ đồng, với diện tích thu hồi đất khoảng 83,54ha; được khởi công từ tháng 7/2022. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào hết quý I/2025, tuy nhiên đến nay vẫn gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Đỗ Huyền