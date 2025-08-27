Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Cúp C1 châu Âu 2025/2026: Đại diện bóng đá Kazakhstan gây bất ngờ

Ba đội bóng vừa giành quyền tham dự cúp C1 châu Âu 2025/2026 đều mang đến những bất ngờ thú vị.

Ba đội giành quyền tham dự cúp C1 châu Âu 2025/2026 được xác định sau loạt trận vòng loại cuối. Bodo Glimt (Na Uy), Kairat Almaty (Kazakhstan) và Pafos (CH Síp) là ba đội vừa giành quyền tham dự cúp C1 châu Âu mùa này.

Cúp C1 châu Âu 2025/2026: Đại diện bóng đá Kazakhstan gây bất ngờ

Niềm vui của các CĐV khi Kairat Almaty giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa này (Ảnh: Reuters)

Trong đó, Kairat Almaty tạo nên bất ngờ rất lớn khi vượt qua Celtic, một đội bóng từng nhiều lần tham dự cúp C1 châu Âu. Đại diện bóng đá Kazakhstan cầm hoà Celtic không bàn thắng trong cả hai lượt trận, sau đó giành chiến thắng với tỉ số 3-2 trên loạt luân lưu.

Kairat Almaty mới là đội bóng thứ hai của Kazakhstan giành vé tham dự cúp C1 châu Âu. Trước đó, Astana đã làm được điều này trong mùa giải 2015/2016.

Trường hợp của Bodo Glimt không quá bất ngờ khi từng thắng 4-0 ở lượt đi trên sân nhà nên dù thua Sturm Graz 1-2 ở lượt về, đội bóng này vẫn giành vé vào vòng bảng cúp C1 châu Âu. Sau Rosenborg mùa giải 2007/2008, bóng đá Na Uy mới lại có một đại diện tham dự cúp C1 châu Âu là Bodo Glimt.

Đội bóng thứ ba vượt qua vòng loại là Pafos khi vượt qua Crvena Zvezda với tỉ số 3-2 sau hai lượt trận. Pafos là đại diện thứ ba của CH Síp tham dự cúp C1 châu Âu sau APOEL (4 lần) và Anorthosis Famagusta (1 lần).

Nguồn vov.vn


Nguồn vov.vn

 Từ khóa: Châu Âu Bất ngờ Kazakhstan Đội bóng Bóng đá Thú vị Chiến thắng Na uy Vòng bảng luân lưu
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Liverpool thắng nghẹt thở Newcastle

Liverpool thắng nghẹt thở Newcastle
2025-08-26 06:51:00

Liverpool giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Newcastle tại St. James’ Park tại vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025/26, nhờ bàn ấn định kịch tính phút bù giờ của Rio Ngumoha.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long