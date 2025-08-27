Cúp C1 châu Âu 2025/2026: Đại diện bóng đá Kazakhstan gây bất ngờ

Ba đội bóng vừa giành quyền tham dự cúp C1 châu Âu 2025/2026 đều mang đến những bất ngờ thú vị.

Ba đội giành quyền tham dự cúp C1 châu Âu 2025/2026 được xác định sau loạt trận vòng loại cuối. Bodo Glimt (Na Uy), Kairat Almaty (Kazakhstan) và Pafos (CH Síp) là ba đội vừa giành quyền tham dự cúp C1 châu Âu mùa này.

Niềm vui của các CĐV khi Kairat Almaty giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa này (Ảnh: Reuters)

Trong đó, Kairat Almaty tạo nên bất ngờ rất lớn khi vượt qua Celtic, một đội bóng từng nhiều lần tham dự cúp C1 châu Âu. Đại diện bóng đá Kazakhstan cầm hoà Celtic không bàn thắng trong cả hai lượt trận, sau đó giành chiến thắng với tỉ số 3-2 trên loạt luân lưu.

Kairat Almaty mới là đội bóng thứ hai của Kazakhstan giành vé tham dự cúp C1 châu Âu. Trước đó, Astana đã làm được điều này trong mùa giải 2015/2016.

Trường hợp của Bodo Glimt không quá bất ngờ khi từng thắng 4-0 ở lượt đi trên sân nhà nên dù thua Sturm Graz 1-2 ở lượt về, đội bóng này vẫn giành vé vào vòng bảng cúp C1 châu Âu. Sau Rosenborg mùa giải 2007/2008, bóng đá Na Uy mới lại có một đại diện tham dự cúp C1 châu Âu là Bodo Glimt.

Đội bóng thứ ba vượt qua vòng loại là Pafos khi vượt qua Crvena Zvezda với tỉ số 3-2 sau hai lượt trận. Pafos là đại diện thứ ba của CH Síp tham dự cúp C1 châu Âu sau APOEL (4 lần) và Anorthosis Famagusta (1 lần).

