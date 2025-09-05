Cựu cầu thủ CLB Phú Thọ chia sẻ cảm xúc sau bàn thắng cho U23 Việt Nam

Trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ là người đã từng thi đấu cho CLB bóng đá Phú Thọ ở mùa giải 2023. Trong trận ra quân gặp Bangladesh, tiền đạo này đã ghi bàn thắng mở tỷ số rất quan trọng giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng. Sau khi ghi bàn trong màu áo đội tuyển ở một sân đấu rất quen thuộc, cầu thủ 21 tuổi đã có những chia sẻ đầy cảm xúc.

Nếu cách đây 2 năm, Nguyễn Ngọc Mỹ mới là một cầu thủ 19 tuổi chưa được để ý quá nhiều, nhưng anh cũng đã thi đấu rất ấn tượng giúp CLB Phú Thọ trụ hạng thần kỳ ở mùa giải 2023. Sau một khoảng thời gian không ngừng tiến bộ, với những màn thể hiện chói sáng trong màu áo CLB Đông Á Thanh Hóa, Ngọc Mỹ giờ đây đã là một trong những tiền đạo tiềm năng nhất Việt Nam. Ở trận đấu với U23 Bangladesh trên sân Việt Trì- nơi mà Ngọc Mỹ từng gắn bó một phần khởi đầu quan trọng của sự nghiệp, anh đã thi đấu khá hay và năng nổ. Phút 15, từ đường chuyền của Đình Bắc, Ngọc Mỹ xử lý gọn gàng và bình tĩnh trước khi tung ra cú đặt lòng chính xác để mở tỷ số của trận đấu. Bàn thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi giúp U23 Việt Nam dễ đá hơn và mở ra chiến thắng khởi đầu thuận lợi.

Khoảnh khắc Nguyễn Ngọc Mỹ (Số 19) ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển U23 Việt Nam

Trước buổi tập chiều 4/9 của đội tuyển U23 Việt Nam, Ngọc Mỹ đã có những chia sẻ đầy cảm xúc sau khi ghi bàn, sự quen thuộc với sân Việt Trì cũng là điều đã giúp Mỹ tự tin hơn. Anh nói: "Cảm xúc của em rất vui và hạnh phúc sau khi ghi bàn thắng này. Được ra sân cho đội tuyển và ghi bàn đầu tiên trong giải đấu này là điều rất đặc biệt. Em nghĩ việc từng thi đấu cho Phú Thọ giúp em cảm nhận tốt về không gian và vị trí trên sân Việt Trì, điều này giúp em tự tin và đỡ bỡ ngỡ hơn rất nhiều".

Bàn thắng này có ý nghĩa rất lớn với cầu thủ từng chơi cho CLB bóng đá Phú Thọ

Chân sút của đội tuyển U23 Việt Nam cũng chia sẻ một chi tiết rất xúc động sau bàn thắng đầy ý nghĩa trong sự nghiệp: "Sau khoảnh khắc ghi bàn, em được mọi người kể lại là mẹ em đã khóc. Em nghĩ đó là một điều rất xúc động với em khi em đã làm được một điều gì đó để gia đình có thể tự hào về mình". Ngọc Mỹ cũng đã có những lời nhắn gửi đầy yêu thương đến người mẹ của anh: “Con cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành và ủng hộ trên con đường của con”.

Ngọc Mỹ trả lời truyền thông trước buổi tập chiều 4/9 của U23 Việt Nam tại Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ

Ở buổi tập chiều tối ngày 4/9, chỉ chưa đầy một ngày sau chiến thắng 2-0 trước Bangladesh, đội tuyển U23 Việt Nam đã ra sân tập để hướng tới trận đấu thứ 2 gặp U23 Singapore. HLV Kim Sang Sik chia đội làm 2 nhóm, Ngọc Mỹ và nhóm các cầu thủ đá chính chủ yếu tập nhẹ để phục hồi thể trạng. Trong khi nhóm còn lại tập nặng hơn với nhiều bài rèn kỹ, chiến thuật. Toàn đội đều tỏ ra rất nghiêm túc. Chia sẻ về mục tiêu ở các trận tiếp theo, Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết: “Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để thi đấu từng trận đấu một, trận nào cũng đều sẽ là trận chung kết”.

U23 Việt Nam đang rất nỗ lực hướng tới các trận đấu phía trước

U23 Việt Nam sẽ còn một buổi tập chiều 5/9 để chuẩn bị cho trận gặp Singapore lúc 19h, ngày 6/9 trên sân vận động Việt Trì. Nếu thắng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có quyền tự quyết trong trận đấu quyết định với U23 Yemen ở lượt trận cuối.

Huy Trần- Tùng Vy