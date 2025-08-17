Cựu chiến binh Trung đoàn đặc công 198 gặp mặt truyền thống

Ngày 17/8, Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn đặc công 198 liên tỉnh phía Bắc tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống Đoàn đặc công 198 (19/8/1974 * 19/8/2025) và 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025).

Đại diện Hội đặc công biệt động Hà Nội tặng hoa chúc mừng cho đại diện Ban liên lạc CCB Trung đoàn đặc công 198.

Tại buổi gặp mặt, hơn 100 đại biểu CCB đến từ các tỉnh, thành phố cùng nhau ôn lại kỷ niệm hào hùng của Trung đoàn trong các cuộc chiến tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung đoàn 198 trực thuộc mặt trận Tây Nguyên là đội quân tinh nhuệ, tiền thân của Lữ đoàn đặc công 198 ngày nay, được thành lập ngày 19/8/1974 tại xã Chư Nghé (nay là xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã tham gia Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với hơn 200 trận đánh vào các mục tiêu, loại khỏi vòng chiến đấu 2.038 tên địch, bắt sống 1.614 tên, phá huỷ và thu giữ hàng trăm ngàn tấn vũ khí, trang thiết bị của địch. Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung đoàn 198 tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia đánh hơn 10 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 367 tên địch, phá huỷ nhiều vũ khí và cùng lực lượng giải phóng hơn 6.000 dân...

Ban liên lạc CCB Trung đoàn đặc công 198 trao tặng Kỷ niệm Chương cho 6 hội viên CCB đến từ thành phố Hải Phòng.

Hoạt động của Ban liên lạc những năm qua luôn tạo sự gắn bó mật thiết, đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn giữa các hội viên CCB. Trong suốt quá trình hoạt động, Ban liên lạc luôn chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban liên lạc hiện quản lý danh sách hơn 3.000 liệt sĩ và đã phối hợp đưa hơn 100 liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang quê nhà...

Thông qua buổi gặp mặt là dịp để các CBB cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động Ban liên lạc, động viên nhau vượt qua khó khăn, sống vui sống khoẻ, sống có ích; đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống cha ông xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, Ban liên lạc CCB Trung đoàn đặc công 198 đã trao tặng Kỷ niệm Chương cho 6 hội viên CCB đến từ thành phố Hải Phòng.

Hồng Nhung